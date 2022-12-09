مؤتمر لوريس ردا على كونه "وتر أكيليس" لفرنسا قبل لقاء إنجلترا

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 - 13:55

كتب : FilGoal

هوجو لوريس حارس مرمى منتخب فرنسا

رد هوجو لوريس حارس مرمى وقائد منتخب فرنسا على وسائل الإعلام الإنجليزية التي تشير إلى أنه الحلقة الأضعف في صفوف أبطال العالم واصفين إياه بـ"وتر أكيليس".

هوجو لوريس

النادي : توتنام هوتسبر

فرنسا
قطر 2022

وتر أكيليس هو من سبب في مقتل آخيل في حرب طروادة وفقا للأساطير ومنذ ذلك الوقت ويشار إلى أن ذلك الوتر هو الجزء الأضعف في القدم.

وقال لوريس في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة: "لا أشعر بالضغط في مؤتمر صحفي أو بسبب وسائل الإعلام، أهم شيء هو اللعب جيدا، أتجاهل كل شيء آخر".

وأردف حارس توتنام "لا تحتاج بالضرورة لدوافع من خارج للمشاركة في ربع نهائي كأس العالم، هم لديهم رأيهم وسيكون من الضروري الرد على أرض الواقع".

وشدد لوريس "أهم شيء هو الحفاظ على الكفاءة ومساعدة الفريق، نحن نجد أنفسنا في كل مباراة تكون فيها جميع الفرق جاهزة للضغط وترفع من مستوى صعوبة اللقاء".

وأردف لوريس "عندما تنظر لجميع المباريات فترى نفس الشيء، الفرق جاهزة للضغط، عندما تصل لتلك المرحلة من المنافسة عليك أن تقترب من الكمال في اختيارات لتجنب تعريض الفريق للصعوبات".

وعن المواجهة أمام إنجلترا التي قضى فيها تسع سنوات قال: "نحن معتادون على العب أمامهم، وبعض من لاعبيهم أتدرب معهم يوميا".

وأردف "لذا إن استطعنا مساعدة أنفسنا بإعطاء النصائح عن اللاعبين الإنجليز فسوف نفعل ذلك، كل التفاصيل الصغيرة تهم في تلك المباراة".

وعن زميله في توتنام وقائد إنجلترا هاري كين وقدرته على تسديد ركلات الترجيح حال الوصول إليها قال: "هاري يستطيع التسديد في أي مكان على اليمين أو اليسار أو المنتصف، هو واحد من أفضل اللاعبين في ركلات الترجيح، لكن بالنسبة له ولزملائه فسوف يحللون كل شيء قبل تسديد تلك الركللات".

وتابع لوريس "ثم الأمر كله يتعلق بالشعور ولكن قبل الوصول لركلات الترجيح فيمكن إحداث الفارق في الملعب فأي لحظة يمكن أن تكون حاسمة لكلا الفريقين، لذا علينا الاستعداد لأي سيناريو".

وأكمل "أنا وهاري كين لدينا علاقة قوية لعبنا سويا لتسع سنوات ونعرف بعضنا البعض جيدا داخل وخارج الملعب، لا يوجد لدي سوي أشياء إيجابية لأقولها عنه، إنه لاعب هام للنادي ولإنجلترا".

وأتم لوريس "هاري كين قائد حقيقي ومثال لزملاه في الفريق وهو لاعب كبير، لقد كان حاسما لناديه وغالبا ما يصنع الفارق".

ويلتقي منتخب فرنسا بمنافسه إنجلترا غدا السبت في ربع نهائي كأس العالم 2022.

فرنسا إنجلترا لوريس هاري كين كأس العالم
نرشح لكم
مؤتمر الركراكي: أتمنى غياب رونالدو عن مباراتنا.. والمدرب العربي يستطيع التواجد في أوروبا مؤتمر فيليكس: غياب كريستيانو يبرز مشاركتي؟ لا تفسدوا أجواء المنتخب هل ستيرلنج سيشارك أمام فرنسا؟ ساوثجيت يرد مؤتمر سانتوس: هذه تفاصيل حديثي مع رونالدو بعد معرفته بجلوسه بديلا مؤتمر ديشامب: مبابي يحدث فارقا حتى عندما لا يكون في أفضل حالته ديلي ستار تكشف عن سبب مغادرة بن وايت معسكر إنجلترا في كأس العالم مدافع البرتغال: المنتخب يلعب كفريق جماعي أكثر بدون رونالدو مواعيد مباريات اليوم 9-12-2022 والقنوات الناقلة.. هولندا ضد الأرجنتين وكرواتيا أمام البرازيل
أخر الأخبار
مؤتمر الركراكي: أتمنى غياب رونالدو عن مباراتنا.. والمدرب العربي يستطيع التواجد في أوروبا 2 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر فيليكس: غياب كريستيانو يبرز مشاركتي؟ لا تفسدوا أجواء المنتخب 17 دقيقة | قطر 2022
هل ستيرلنج سيشارك أمام فرنسا؟ ساوثجيت يرد 48 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر سانتوس: هذه تفاصيل حديثي مع رونالدو بعد معرفته بجلوسه بديلا 48 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر لوريس ردا على كونه "وتر أكيليس" لفرنسا قبل لقاء إنجلترا ساعة | قطر 2022
مؤتمر ديشامب: مبابي يحدث فارقا حتى عندما لا يكون في أفضل حالته ساعة | قطر 2022
كرة يد – الاتحاد المصري يعلن إلغاء بطولة سوبر المحترفين 2 ساعة | كرة يد
النني: لسنا في دبي من أجل عطلة.. نعمل بجد لحين عودة الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم - مواعيد مباريات ثمن النهائي.. القنوات الناقلة 2 مرتضى منصور يعلن رحيل زكريا الوردي عن الزمالك 3 انتهت كرة يد - الأهلي (19)-(20) الزمالك.. الأبيض يحسم المواجهة 4 ماركا: تمت.. رونالدو ينضم إلى النصر السعودي في يناير بعقد أسطوري