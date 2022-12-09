مؤتمر لوريس ردا على كونه "وتر أكيليس" لفرنسا قبل لقاء إنجلترا

رد هوجو لوريس حارس مرمى وقائد منتخب فرنسا على وسائل الإعلام الإنجليزية التي تشير إلى أنه الحلقة الأضعف في صفوف أبطال العالم واصفين إياه بـ"وتر أكيليس".

وتر أكيليس هو من سبب في مقتل آخيل في حرب طروادة وفقا للأساطير ومنذ ذلك الوقت ويشار إلى أن ذلك الوتر هو الجزء الأضعف في القدم.

وقال لوريس في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة: "لا أشعر بالضغط في مؤتمر صحفي أو بسبب وسائل الإعلام، أهم شيء هو اللعب جيدا، أتجاهل كل شيء آخر".

وأردف حارس توتنام "لا تحتاج بالضرورة لدوافع من خارج للمشاركة في ربع نهائي كأس العالم، هم لديهم رأيهم وسيكون من الضروري الرد على أرض الواقع".

وشدد لوريس "أهم شيء هو الحفاظ على الكفاءة ومساعدة الفريق، نحن نجد أنفسنا في كل مباراة تكون فيها جميع الفرق جاهزة للضغط وترفع من مستوى صعوبة اللقاء".

وأردف لوريس "عندما تنظر لجميع المباريات فترى نفس الشيء، الفرق جاهزة للضغط، عندما تصل لتلك المرحلة من المنافسة عليك أن تقترب من الكمال في اختيارات لتجنب تعريض الفريق للصعوبات".

وعن المواجهة أمام إنجلترا التي قضى فيها تسع سنوات قال: "نحن معتادون على العب أمامهم، وبعض من لاعبيهم أتدرب معهم يوميا".

وأردف "لذا إن استطعنا مساعدة أنفسنا بإعطاء النصائح عن اللاعبين الإنجليز فسوف نفعل ذلك، كل التفاصيل الصغيرة تهم في تلك المباراة".

وعن زميله في توتنام وقائد إنجلترا هاري كين وقدرته على تسديد ركلات الترجيح حال الوصول إليها قال: "هاري يستطيع التسديد في أي مكان على اليمين أو اليسار أو المنتصف، هو واحد من أفضل اللاعبين في ركلات الترجيح، لكن بالنسبة له ولزملائه فسوف يحللون كل شيء قبل تسديد تلك الركللات".

وتابع لوريس "ثم الأمر كله يتعلق بالشعور ولكن قبل الوصول لركلات الترجيح فيمكن إحداث الفارق في الملعب فأي لحظة يمكن أن تكون حاسمة لكلا الفريقين، لذا علينا الاستعداد لأي سيناريو".

وأكمل "أنا وهاري كين لدينا علاقة قوية لعبنا سويا لتسع سنوات ونعرف بعضنا البعض جيدا داخل وخارج الملعب، لا يوجد لدي سوي أشياء إيجابية لأقولها عنه، إنه لاعب هام للنادي ولإنجلترا".

وأتم لوريس "هاري كين قائد حقيقي ومثال لزملاه في الفريق وهو لاعب كبير، لقد كان حاسما لناديه وغالبا ما يصنع الفارق".

ويلتقي منتخب فرنسا بمنافسه إنجلترا غدا السبت في ربع نهائي كأس العالم 2022.

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