مؤتمر ديشامب: مبابي يحدث فارقا حتى عندما لا يكون في أفضل حالته

شدد ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا أن السرعة ستكون عاملا حاسما في مواجهة إنجلترا.

ويواجه منتخب فرنسا نظيره الإنجليزي في ربع نهائي كأس العالم 2022 على استاد البيت غدا السبت في 9 مساءً.

وقال ديشامب في المؤتمر الصحفي: "غالبا السرعة ما تكون مفتاح المباريات، عندما تهاجم بسرعة فأنت تضع خصمك في مأزق لأنه يصبح لديه وقت أقل لتنظيم صفوفه".

وأضاف "لكن سيصبح لدينا مشكلة أمام المنتخب الإنجليزي الذي ينتقل بين خطوطه بشكل منظم، لقد سجل أكثر من نصف أهدافه بهجمات منظمة للغاية، لكنها في المباريات سيتعمد الأمر على أكثر من ذلك، هناك الجودة وأيضا القدرة على تسجيل الأهداف من ركلات ثابتة".

وتابع "نقطة ضغف إنجلترا؟ لا شيء. كل فريق لديه نقاط ضعف وقوة، لقد درسناهم بشكل قوي ولدي ملفات تعريفية على اللاعبين المختلفين. لديهم توازن قوي حقا، يجب أن نستخدم من كل شيء في هذه المباراة".

وبسؤاله عن إذا تمكنوا من إيقاف كيليان مبابي، أوضح "مبابي دائما لديه القدرة لإحداث الفارق حتى إن لم يكن في أفضل مستوياته مثل المباراة السابقة التي لم تكن جيدة بالنسبة له مقارنةً بالمباريات الأولى".

وعن مستقبله، أجاب "كل ما أفكر فيه الآن هي مباراة ربع النهائي، أعلم أن هذه ليست إجابة عن سؤالك، أعلم أنه حان الوقت لأن أسأل نفسي هذا السؤال لكن أولويتي هي مباراة ربع النهائي".

وأتم "إنها مباراة ربع نهائي كأس العالم، لكن لا يوجد ما يدعو للقلق. السعادة والسرور فقط. والهدف الواضح هو الذهاب إلى المراكز الأربعة الأخيرة".

وتأهل منتخب فرنسا إلى ثمن النهائي بعد الفوز أمام بولندا بثلاثة مقابل هدف.

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