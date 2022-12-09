كرة يد – الاتحاد المصري يعلن إلغاء بطولة سوبر المحترفين

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 - 13:21

كتب : FilGoal

الزمالك - سبورتنج - كرة يد

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد إلغاء بطولة سوبر المحترفين للموسم الجاري 2022-2023 رسميا.

وأرسل اتحاد اليد خطابا للأندية أخطرهم خلاله بإلغاء البطولة لتعارضها مع مواعيد البطولات الدولية.

وأوضح الخطاب أنه نظرا للارتباطات الدولية وتعديل موعد بطولة العالم للشباب والتي تم تقديمها من شهر أغسطس إلى يونيو، مع إقامة السوبر الإفريقي وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس في مايو فقد تقرر إلغاء بطولة سوبر المحترفين.

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وكانت بطولة سوبر المحترفين انطلقت الموسم الماضي وفاز بها الزمالك.

وجاء خطاب اتحاد كرة اليد للأندية كالتالي:

كرة يد سوبر المحترفين
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