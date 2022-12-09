مدافع البرتغال: المنتخب يلعب كفريق جماعي أكثر بدون رونالدو

قال جوزيه فونتي مدافع ليل الفرنسي إن منتخب بلاده البرتغال يلعب كفريق جماعي بشكل أكبر في ظل غياب كريستيانو رونالدو.

وشارك رونالدو كأساسي في كل مباريات البرتغال في دور المجموعات قبل أن يصبح بديلا في مواجهة سويسرا في دور الـ16 والتي فاز بها فريقه بستة أهداف لهدف.

وتحدث فونتي لصحيفة "أبولا" البرتغالية قائلا: "البرتغال تملك الإمكانيات للعب بشكل جيد في كل مباراة".

وواصل "يجب أن نكون أمناء، تواجد رونالدو يجعل اللاعبين بلا وعي وبشكل تلقائي يرغبون في التمرير له، لكونه ما هو عليه وما فعله من قبل وما هو قادر على فعله".

وأردف لاعب المنتخب البرتغالي حديثه "عندما لا يكون رونالدو متواجدا فالبرتغال تلعب أكثر كفريق جماعي وهذا رأيناه ضد سويسرا".

وأتم فونتي تصريحاته "لقد لعبوا بسلاسة بدون نقطة محورية واحدة، ساهم الجميع في المباراة وكان من الجميل رؤيتهم".

ويستعد منتخب البرتغال لملاقاة المغرب غدا السبت في ربع نهائي كأس العالم 2022.

وذكرت بعض الأنباء أن رونالدو هدد الجهاز الفني للمنتخب البرتغالي بالرحيل عن معسكره في المونديال بعد معرفته بجلوسه بديلا أمام سويسرا قبل التراجع عن قراره.

ولكن رونالدو نفى تلك الأنباء جملة وتفصيلا.

video:1