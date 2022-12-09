رئيس أسوان: أناشد رابطة الدوري بتوفير تذاكر 17 مباراة خارج ملعبنا

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 - 11:13

كتب : FilGoal

أسوان

عاد الشافعي صالح رئيس نادي أسوان وناشد من جديد رابطة الدوري المصري من أجل إيجاد حل لأزمة التنقلات التي يعانها منها نادي أسوان.

وقال الشافعي صالح عبر MBC مصر: "أناشد من جديد رابطة الدوري من أجل أزمة التنقلات، نحن نسافر 17 مرة من أجل خوض المباريات خوض ملعبنا".

وأضاف "ميزانية النادي لم تعد تحمل، أقل تذكرة طيران تكلف 2000 جنيه لـ 35 شخصا، كل مباراة نصرف لا يقل عن 300 ألف جنيه".

أخبار متعلقة:
الثاني من زهرة الجنوب.. محمد حمدي زكي رجل مباراة أسوان وسموحة الثاني على التوالي.. أسوان يفوز على سموحة بثنائية محمد حمدي زكي انتهت في الدوري - أسوان (1) - (0) فاركو.. الداخلية (0) - (1) فيوتشر.. انتصار أول بلحاج يكتب أول انتصارات أسوان ويكلف فاركو الهزيمة الأولى في الدوري

وتابع "لقد طالبت تعديل في جدول الدوري، من أجل استقرارنا في القاهرة أكثر من مباراة، تم قبول تعديل مباراة واحدة والآخرى رفضت من أجل تكافؤ الفرص".

وأتم "نحن نريد حلا من أجل تلك الأزمة وتوفير تذاكر الـ17 مباراة بالدوري خارج ملعبنا".

وكان أسوان حقق فوزا أمس الخميس أمام سموحة بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري.

ويحتل أسوان المركز الـ12 في ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط.

ويستعد أسوان لاستضافة سيراميكا كليوباترا الخميس المقبل 15 ديسمبر ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.

الدوري المصري أسوان
نرشح لكم
تقرير برتغالي: باتشيكو يقترب من قيادة المصري خبر في الجول – الإسماعيلي يستقر على رحيل جاريدو.. وبديل مؤقت وفاة الصربي يسيتش مدرب الإسماعيلي السابق جاريدو: لعبنا جيدا ضد سيراميكا.. نسير على الطريق الصحيح استمرار سلسلة اللا فوز.. الإسماعيلي يتعادل مع سيراميكا بهدف رائع.. باهر المحمدي رجل مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا مران الزمالك - تأهيل عمر جابر وانتظام الجزيري.. وتعديل موعد التدريبات بسبب كأس العالم غنام محمد رجل مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري
أخر الأخبار
هل ستيرلنج سيشارك أمام فرنسا؟ ساوثجيت يرد 18 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر سانتوس: هذه تفاصيل حديثي مع رونالدو بعد معرفته بجلوسه بديلا 19 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر لوريس ردا على كونه "وتر أكيليس" لفرنسا قبل لقاء إنجلترا 59 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر ديشامب: مبابي يحدث فارقا حتى عندما لا يكون في أفضل حالته ساعة | قطر 2022
كرة يد – الاتحاد المصري يعلن إلغاء بطولة سوبر المحترفين ساعة | كرة يد
النني: لسنا في دبي من أجل عطلة.. نعمل بجد لحين عودة الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب ليفربول يشيد بقدرات "القائد" صلاح.. ويكشف سبب تألقه المستمر 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
ديلي ستار تكشف عن سبب مغادرة بن وايت معسكر إنجلترا في كأس العالم 2 ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم - مواعيد مباريات ثمن النهائي.. القنوات الناقلة 2 مرتضى منصور يعلن رحيل زكريا الوردي عن الزمالك 3 انتهت كرة يد - الأهلي (19)-(20) الزمالك.. الأبيض يحسم المواجهة 4 ماركا: تمت.. رونالدو ينضم إلى النصر السعودي في يناير بعقد أسطوري