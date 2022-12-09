رئيس أسوان: أناشد رابطة الدوري بتوفير تذاكر 17 مباراة خارج ملعبنا

عاد الشافعي صالح رئيس نادي أسوان وناشد من جديد رابطة الدوري المصري من أجل إيجاد حل لأزمة التنقلات التي يعانها منها نادي أسوان.

وقال الشافعي صالح عبر MBC مصر: "أناشد من جديد رابطة الدوري من أجل أزمة التنقلات، نحن نسافر 17 مرة من أجل خوض المباريات خوض ملعبنا".

وأضاف "ميزانية النادي لم تعد تحمل، أقل تذكرة طيران تكلف 2000 جنيه لـ 35 شخصا، كل مباراة نصرف لا يقل عن 300 ألف جنيه".

وتابع "لقد طالبت تعديل في جدول الدوري، من أجل استقرارنا في القاهرة أكثر من مباراة، تم قبول تعديل مباراة واحدة والآخرى رفضت من أجل تكافؤ الفرص".

وأتم "نحن نريد حلا من أجل تلك الأزمة وتوفير تذاكر الـ17 مباراة بالدوري خارج ملعبنا".

وكان أسوان حقق فوزا أمس الخميس أمام سموحة بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري.

ويحتل أسوان المركز الـ12 في ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط.

ويستعد أسوان لاستضافة سيراميكا كليوباترا الخميس المقبل 15 ديسمبر ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.