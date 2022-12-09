تقرير برتغالي: باتشيكو يقترب من قيادة المصري

يقترب جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للزمالك من قيادة المصري خلفا لإيهاب جلال.

وحسبما ذكرت صحيفة "أوجوجو" البرتغالية في تقرير لها فإن باتشيكو توصل لاتفاق مع المصري على تدريب الفريق.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع توقيع العقد بين الطرفين خلال 48 ساعة في العاصمة الإسبانية مدريد.

وسبق للمدرب صاحب الـ64 عاما التدريب في مصر مرتين في ولايتين مع الزمالك.

وكانت المرة الأولى خلال موسم 2014-2015، والثانية بين موسمي 2019-2020 و2020-2021.

ولم يتوج باتشيكو مع الزمالك بأي لقب خلال ولايتيه.

ويحتل المصري المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض خمس مباريات وحصد ست نقاط.

ويتولى طارق سليمان مهمة تدريب الفريق البورسعيدي بشكل مؤقت خلفا لإيهاب جلال الذي تمت إقالته قبل عدة أيام.

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