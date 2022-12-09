مواعيد مباريات اليوم 9-12-2022 والقنوات الناقلة.. هولندا ضد الأرجنتين وكرواتيا أمام البرازيل

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 - 10:34

كتب : FilGoal

الأرجنتين - أستراليا - هدف ميسي

يعود كأس العالم للاستئناف اليوم الجمعة عقب توقف دام ليومين بعد نهاية المجموعات ودور الـ16.

وستكون البداية في تمام الخامسة مساء حيث يواجه منتخب كرواتيا منافسه البرازيل.

وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس ماكس 1".

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أما مباراة هولندا ضد الأرجنتين فستقام في تمام التاسعة مساء.

وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس ماكس 2".

ويشهد اليوم إقامة مباريات الجولة التاسعة من دوري الدرجة الثانية حيث يواجه الإنتاج الحربي منافسه كهرباء الإسماعيلية.

وسيواجه الترسانة نظيره منتخب السويس، والإعلاميين ضد وادي دجلة، والنصر أمام السكة الحديد.

وسيلتقي بورتو السويس بمنافسه إيسترن كومباني، والمستقبل أمام بتروجت.

وتقام جميع تلك المباريات في تمام الثانية والنصف ظهرا.

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الأرجنتين هولندا البرازيل كرواتيا كأس العالم
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