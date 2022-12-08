يوسف فوفانا: عملت كعامل توصيل بيتزا من أجل احتراف كرة القدم

الخميس، 08 ديسمبر 2022 - 23:43

كتب : FilGoal

يوسف فوفانا - فرنسا

روى يوسف فوفانا لاعب فرنسا حكاية عمله كعامل توصيل قبل أن يمتهن كرة القدم بشكل احترافي.

وقال يوسف فوفانا في مؤتمر الصحفي: "عندما غادرت كليرفونتين (أكاديمة كرة قدم فرنسية) لم يكن الأمر واضحًا على الإطلاق".

وأضاف "كان عليّ كسب المال، وفعلت ذلك أثناء محاولة احتراف لعب كرة القدم. كانت أفضل طريقة للمضي قدمًا من أجل حلمي".

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وتطرق فوفانا للحديث عن المباراة أمام إنجلتر، وأوضح "سنضع خطة من إنجلترا، لم نشاهد أي فيديو حتى الآن لكننا نعرفهم جميعًا تقريبًا".

وتابع "إنهم لاعبون من الطراز العالمي، وعلينا الاستعداد بشكل جيد، نحن نواجه فريقا منظم جدا".

وواصل "لكن نحن أيضا لدينا بعض اللاعبين الذين يمتلكون جودة عالية على سبيل المثال جول كوندي".

وعن مبابي، أردف: "كيليان مبابي لا ينظر إلى الصحافة ولا يلتفت إلى ما يقال عليه".

وأتم "إنه يركز على المباريات واللعبة، إنه يركز على ما يجب على الفريق القيام به، أراه الآن هادئا".

صاحب الـ23 عاما يتواجد في قائمة منتخب فرنسا للمشاركة في كأس العالم 2022.

ولم يشارك فوفانا أساسيا حتى الآن مع المنتخب ودخل بديلا خلال الـ4 مباريات التي لعبها المنتخب في المونديال.

وخاض فوفانا رفقة منتخب فرنسا 110 دقيقة منذ بداية كأس العالم 2022.

ويواجه منتخب فرنسا نظيره الإنجليزي في ربع النهائي السبت المقبل في 9 مساءً.

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