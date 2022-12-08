نوستالجيا كأس العالم – دينيس بيركامب دينيس بيركاااااااااااامب

قمة مونديالية كلاسيكية تعوض للتكرار في كأس العالم 2022، عندما تواجه الأرجنتين غريمتها هولندا في الدور ربع النهائي.

هولندا تواجه الأرجنتين على استاد لوسيل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

مواجهة تكررت تاريخيًا 9 مرات، منها 5 مرات في كأس العالم، فماذا يخبرنا التاريخ؟

الأشهر

المواجهة الأشهر بين الطرفين والأكثر شعبية للجماهير حدثت في نفس الدور: ربع النهائي، لكن في نسخة 1998.

ملعب فيلودروم استضاف المباراة التاريخية التي انتهت بفوز هولندا 2-1 في الوقت القاتل.

دينيس بيركامب بدأ السحر بتمريرة رائعة لـ باتريك كلويفرت افتتح بها الأخير التسجيل في الدقيقة 12.

لكن كلاوديو لوبيز أدرك التعادل سريعًا في الدقيقة 17.

قبل أن تأتي لحظة توقف فيها الزمن وخلّدها كأس العالم، عندما قابل بيركامب تمريرة طولية من آخر الملعب بمراوغة هائلة وتسديدة أطاحت بكتيبة دانييل باساريلا من مونديال فرنسا.

المباراة شهدت أيضًا بطاقة حمراء لـ نورمان ظهير أيسر هولندا في الدقيقة 76، وأخرى لـ أورتيجا نجم الأرجنتين في الدقيقة 87.

طرد أورتيجا -الذي حدث قبل 3 دقائق من هدف بيركامب القاتل- يعد واحدًا من أشهر البطاقات الحمراء في تاريخ المونديال.

صانع الألعاب قصير القامة كان في طريقه للحصول على بطاقة صفراء بعد أن قرر حكم اللقاء أنه مثّل بإلقاء نفسه داخل منطقة الجزاء، لكنه الحارس فان دير سار ركض نحوه ونهره للتمثيل، لينطحه أورتيجا أثناء قيامه وينتهي موندياله، ثم مونديال بلاده بأكملها بعد لحظات.

تشكيل هولندا:

حراسة المرمى: إدفين فان دير سار

الدفاع: مايكل ريزيجر – ياب شتام – فرانك دي بور – أرثور نورمان

الوسط: فيم يونك – إدجار دافيدز – رونالد دي بور – فيليب كوكو – دينيس بيركامب

الهجوم: باتريك كلويفرت

*دخل مارك أوفرمارس في الدقيقة 64 بدلًا من رونالد دي بور.

تشكيل الأرجنتين:

حراسة المرمى: كارلوس روا

الدفاع: خابيير زانيتي – روبيرتو أيالا – روبيرتو سينسيني - خوسيه تشاموت

الوسط: ماتياس ألميدا – دييجو سيميوني – خوان سيباستيان فيرون

الهجوم: أرييل أورتيجا – كلاوديو لوبيز – جابرييل عمر باتيستوتا

*دخل ماوريسيو بينيدا بدلا من ماتياس ألميدا في الدقيقة 68.

*دخل أبيل بالبو بدلا من خوسيه تشاموت في الدقيقة 89.

مواجهة متجددة

أيالا الذي راوغه بيركامب في لقطة الهدف الثاني، هو المساعد الحالي لـ ليونيل سكالوني المدير الفني للأرجنتين في 2022.

أمّا ديفيدز ملك النظارات، فهو المساعد الثاني الحالي لـ لويس فان خال المدير الفني لـ هولندا.

مزيد من الصدامات التاريخية

المباراة الأكثر أهمية في تاريخ المنتخبين هي بلا شك نهائي كأس العالم 1978.

الصدام أقيم في ملعب مونومنتال بالعاصمة الأرجنتينة بوينوس آيريس.

الأرجنتين تقدمت يومها بهدف ماريو كيمبس في الدقيقة 38، لكن هولندا حافظت على حظوظها بتسجيل التعادل في الدقيقة 82 عن طريق ديك نانينجا.

في الوقت الإضافي عادت الأرجنتين للتقدم عن طريق كيمبس في الدقيقة 105، ثم قتل دانييل بيرتوني المنافسة في الدقيقة 115 بهدف ثالث تحت الشرائط البيضاء الغزيرة.

مدرب هولندا كان النمساوي الأسطوري إرنست هابيل، فيما قاد سيزار لويس مينوتي الأرجنتين للقبها الأولى.

البطولة غاب عنها يوهان كرويف، وارتدى رود كرول شارة قيادة الطواحين، كما برز الأسطوري يوهان نيسكنز في خط الوسط، وروب رينزينبرينك في الهجوم.

لكن ذلك لم يكن أول صدام بين المنتخبين في كأس العالم تاريخيًا، بل كانت مباراة دور المجموعات في نسخة 1974 استعراض عضلات هائل للكرة الشاملة عندما ضربت هولندا نظيرتها اللاتينية بأربعة أهداف دون رد.

سجّل يوهان كرويف، ورود كرول، وجوني ريب، وكرويف مجددا، في الدقائق 12، و25، و73، و88.

المواجهة الرابعة في كأس العالم، بعد 1974 و1978 و1998، حدثت في 2006 بالجولة الثالثة لدور المجموعات لكأس العالم 2006.

المنتخبان كانا قد ضمنا صعودهما بعد فوزهما في أول جولتين، والتقيا في غياب العديد من اللاعبين الأساسيين لتحديد الصدارة.

الأرجنتين استفادت من فارق الأهداف الهائل الذي حققته بعد فوزها الكاسح على صربيا، وفرضت التعادل 0-0 على كتيبة ماركو فان باستن.

مباراة عرفت المشاركة الأساسية الأولى في كأس العالم لشاب يافع يُدعى: ليونيل ميسي.

وأخيرًا، الصدام المونديالي الخامس بين الطرفين كان مناسبة تاريخية أخرى في نصف نهائي كأس العالم 2014.

مواجهة أخرى دون أهداف، عصيبة هذه المرة وليست تحصيل حاصل، احتاج فيها خابيير ماسكيرانو لتدخُل حاسم -بمثابة هدف- أمام آرين روبين في الثانية الأخيرة للحفاظ على آمال بلاده.

على الجانب الآخر، فقد قرر لويس فان خال -الذي عاد لقيادة هولندا- عدم الدفع بورقته الذهبية تيم كرول في الوقت الإضافي وأبقى على يسبر سيليسن في حراسة المرمى، مما كلفه خسارة ركلات الجزاء الترجيحية أمام تألق سيرخيو روميرو الذي علّمه فان خال بنفسه كيفية التصدي للركلات.

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