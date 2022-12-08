وفاة الصربي يسيتش مدرب الإسماعيلي السابق

توفي الصربي ميودراج يسيتش مدرب الإسماعيلي عن عمر يناهز 64 عاما.

جاء ذلك إثر حادث سير تعرض له لاعب ومدرب بارتيزان بلجراد السابق.

ولعب يسيتش في الثمانينات والتسعينات، ثم تحول للتدريب في صربيا بين عامي 1999 و2007.

وخاض يسيتش عدة تجارب تدريبية في الوطن العربي مع الاتحاد الليبي والأهلي الليبي ونجران السعودي والعربي الكويتي والاتفاق السعودي والشعلة السعودي.

كما فاز بالبطولة العربية مع الصفاقسي التونسي والدوري البلغاري مع سسكا صوفيا والدوري الليبي مع الاتحاد.

ومر الصربي الراحل على مصر، حين درب الإسماعيلي بين أغسطس 2019 وديسمبر من العام ذاته.