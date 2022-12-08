وفاة الصربي يسيتش مدرب الإسماعيلي السابق

الخميس، 08 ديسمبر 2022 - 23:31

كتب : FilGoal

ميودراج ييسيتش مدرب الإسماعيلي الجديد

توفي الصربي ميودراج يسيتش مدرب الإسماعيلي عن عمر يناهز 64 عاما.

جاء ذلك إثر حادث سير تعرض له لاعب ومدرب بارتيزان بلجراد السابق.

ولعب يسيتش في الثمانينات والتسعينات، ثم تحول للتدريب في صربيا بين عامي 1999 و2007.

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وخاض يسيتش عدة تجارب تدريبية في الوطن العربي مع الاتحاد الليبي والأهلي الليبي ونجران السعودي والعربي الكويتي والاتفاق السعودي والشعلة السعودي.

كما فاز بالبطولة العربية مع الصفاقسي التونسي والدوري البلغاري مع سسكا صوفيا والدوري الليبي مع الاتحاد.

ومر الصربي الراحل على مصر، حين درب الإسماعيلي بين أغسطس 2019 وديسمبر من العام ذاته.

ميودراج يسيتش الإسماعيلي
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