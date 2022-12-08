"قصة مجنونة في كأس العالم".. كرم مشجع عربي ينقذ نظيره الأرجنتيني

الخميس، 08 ديسمبر 2022 - 22:58

كتب : FilGoal

الأرجنتين - أستراليا - هدف ألفاريز

كان المشجع الأرجنتيني في طريقه لمغادرة قطر لكن كرم مشجع عربي أنقذه.

فما هي تفاصيل القصة التي حدثت على الهواء؟

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الأرجنتين كأس العالم
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