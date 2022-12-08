أكبر هزيمة مع دياز.. الهلال يخسر وديا أمام نيوكاسل

الخميس، 08 ديسمبر 2022 - 22:32

كتب : FilGoal

الهلال - نيوكاسل يونايتد

خسر فريق الهلال السعودي بخماسية دون رد أمام نيوكاسل يونايتد في الودية التي جمعتهما اليوم الخميس على استاد الأمير فيصل ابن فهد.

لتصبح أكبر نتيجة يتلقاها الهلال تحت قيادة رامون دياز المدير الفني للفريق.

ويقيم نيوكاسل يونايتد معسكرا في السعودية مستغلا فترة توقف بسبب كأس العالم 2022 المقام في قطر.

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وافتتح أهداف اللقاء جويلاينتون كاسيو في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول.

وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بثنائية دون رد.

ووسع ميجيل ألميرون الفارق وأضاف الهدف الثالث في الدقيقة 60 قبل أن يضيف الرابع في الدقيقة 70.

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وسجل ديلان جاي الهدف الخامس والأخير في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

ليتوج نيوكاسل يونايتد بكأس الموسم الدرعية بعد الفوز على الهلال بخماسية دون رد.

ويحتل نيوكاسل المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة بعد مرور 15 جولة.

فيما يحتل الهلال المركزالرابع في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 17 نقطة بعد مرور 8 جولات.

نيوكاسل يونايتد الهلال
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