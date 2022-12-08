إبراهيموفيتش: أتمنى فوز الأرجنتين بكأس العالم من أجل ميسي
الخميس، 08 ديسمبر 2022 - 22:28
كتب : FilGoal
يتمنى زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان فوز منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2022 من أجل زميله السابق وقائد التانجو ليونيل ميسي.
وتحدث إبرا لموقع "433" قائلا: "أتمنى فوز الأرجنتين بكأس العالم من أجل ميسي".
وتزامل إبرا مع ميسي في صفوف برشلونة لموسم واحد 2009-2010 قبل رحيله صوب ميلان بعد ذلك.
ويستعد ميسي رفقة منتخب الأرجنتين لملاقاة هولندا في ربع نهائي كأس العالم.
وتأهل منتخب الأرجنتين لربع النهائي عقب فوزه على أستراليا بهدفين لهدف في دور الـ16.
أما منتخب هولندا فوصل لتلك المرحلة بفوزه على أمريكا بثلاثة أهداف لهدف.
يذكر أن الفائز من تلك المباراة سيواجه المنتصر من مباراة البرازيل وكرواتيا.
وكان ميسي سبق وأعلن أن المونديال الجاري سيكون هو الأخير الذي يشارك فيه رفقة الأرجنتين.
video:1
نرشح لكم
مؤتمر الركراكي: أتمنى غياب رونالدو عن مباراتنا.. والمدرب العربي يستطيع التواجد في أوروبا مؤتمر فيليكس: غياب كريستيانو يبرز مشاركتي؟ لا تفسدوا أجواء المنتخب هل ستيرلنج سيشارك أمام فرنسا؟ ساوثجيت يرد مؤتمر سانتوس: هذه تفاصيل حديثي مع رونالدو بعد معرفته بجلوسه بديلا مؤتمر لوريس ردا على كونه "وتر أكيليس" لفرنسا قبل لقاء إنجلترا مؤتمر ديشامب: مبابي يحدث فارقا حتى عندما لا يكون في أفضل حالته ديلي ستار تكشف عن سبب مغادرة بن وايت معسكر إنجلترا في كأس العالم مدافع البرتغال: المنتخب يلعب كفريق جماعي أكثر بدون رونالدو