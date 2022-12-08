إبراهيموفيتش: أتمنى فوز الأرجنتين بكأس العالم من أجل ميسي

يتمنى زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان فوز منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2022 من أجل زميله السابق وقائد التانجو ليونيل ميسي.

وتحدث إبرا لموقع "433" قائلا: "أتمنى فوز الأرجنتين بكأس العالم من أجل ميسي".

وتزامل إبرا مع ميسي في صفوف برشلونة لموسم واحد 2009-2010 قبل رحيله صوب ميلان بعد ذلك.

ويستعد ميسي رفقة منتخب الأرجنتين لملاقاة هولندا في ربع نهائي كأس العالم.

وتأهل منتخب الأرجنتين لربع النهائي عقب فوزه على أستراليا بهدفين لهدف في دور الـ16.

أما منتخب هولندا فوصل لتلك المرحلة بفوزه على أمريكا بثلاثة أهداف لهدف.

يذكر أن الفائز من تلك المباراة سيواجه المنتصر من مباراة البرازيل وكرواتيا.

وكان ميسي سبق وأعلن أن المونديال الجاري سيكون هو الأخير الذي يشارك فيه رفقة الأرجنتين.

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