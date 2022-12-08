نوستالجيا كأس العالم – البرازيل تفك شفرة كرواتيا بيسارية كاكا المذهلة

الخميس، 08 ديسمبر 2022 - 22:19

كتب : FilGoal

ريكاردو كاكا - البرازيل - كرواتيا

تصطدم كرواتيا بـ البرازيل مساء الجمعة في ربع نهائي كأس العالم 2022، مواجهة هي الخامسة تاريخيًا بين المنتخبين، والثالثة بينهما في كأس العالم.

المباراة تنطلق في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب المدينة التعليمية.

لكن كيف كان التاريخ بين المنتخبين؟

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قذيفة كاكا

أشهر مباراة لُعبَت بين المنتخبين كانت في الجولة الأولى لدور المجموعات من كأس العالم 2006.

يومها واجهت البرازيل صمودًا كرواتيًا شرسًا، ولم تتمكن كتيبة كارلوس ألبيرتو بيريرا إلا من تسجيل هدف وحيد.

المباراة أقيمت في الملعب الأولمبي بالعاصمة برلين، وقد سجل كاكا الهدف الوحيد من تسديدة يسارية رائعة في الدقيقة 44.

تشكيل البرازيل:

حراسة المرمى: نيلسون ديدا

الدفاع: كافو – لوسيو – جوان – روبيرتو كارلوس

الوسط: إيمرسون – زي روبيرتو – ريكاردو كاكا – رونالدينيو

الهجوم: أدريانو – رونالدو

*روبينيو دخل بديلًا لـ رونالدو في الدقيقة 70.

تشكيل كرواتيا:

حراسة المرمى: ستيبي بليتيكوسا

الدفاع: داريو شيميتش – روبيرت كوفاتش – يوسيب شيمونيتش

الوسط: داريو سرنا – إجور تودور – نيكو كوفاتش – ماركو بابيتش – نيكو كرانيتشار

الهجوم: إيفان كلاسنيتش – دادو برشو

*يركو ليكو عوّض نيكو كوفاتش اضطراريًا في الدقيقة 41.

*إفيكا أوليتش دخل بدلًا إيفان كلاسنيتش في الدقيقة 56.

*الشاب لوكا مودريتش كان في العشرين من عمره وقتها، لكنه اكتفى بالتواجد على مقاعد البدلاء.

مواجهة متجددة

أوليتش الذي دخل بديلًا في تشكيل كرواتيا يومها، هو المدرب المساعد الحالي لـ زلاتكو داليتش.

كما يشغل ستيبي بليتيكوسا حارس المرمى يومها، منصب المدير التقني الحالي للاتحاد الكرواتي.

صدامات أخرى

المواجهة المونديالية الأخرى وقعت في افتتاح كأس العالم 2014 على استاد أرينا دي ساو باولو.

البرازيل فازت 3-1 رغم تأخرها بهدف مارسيلو الذي سجّله في شباكه بالخطأ بعد مرور 12 دقيقة، لكن راقصي السامبا عادوا بثنائية نيمار في الدقيقتين 29 و71، وهدف أوسكار في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

الثنائي داني ألفيش ونيمار شاركا في جانب البرازيل، بينما مثّل كرواتيا يومها مودريتش، وماتيو كوفاسيتش، ومارسيلو بروزوفيتش، وديان لوفرين بين آخرين. وجميعهم سيعودون للتواجه في قطر.

المباراة الأولى على الإطلاق كانت ودية في أغسطس 2005 وتعادل الطرفان 1-1، تقدّم يومها نيكو كرانيتاشر لـ كرواتيا، وتعادل رونالدينيو في الدقيقة 42.

أمّا المواجهة الودية الثانية فكانت في يونيو 2018 وفازت البرازيل بثنائية نيمار وروبيرتو فيرمينو.

أرقام منتظرة

  • كرواتيا تبحث عن أول فوز لها في تاريخها على البرازيل.
  • البرازيل هزت شباك كرواتيا في كل المواجهات الأربع السابقة.
  • كرواتيا لم تلعب نصف نهائي كأس العالم نسختين متتاليتين أبدًا.
  • كرواتيا فازت في مباراة واحدة بالوقت الأصلي من آخر 8 مباريات خاضتها في كأس العالم.
  • إيفان بيريسيتش يطمح لفك الشراكة مع دافور سوكر وتسجيل هدفه السابع في مسيرته بكأس العالم ليصير الهداف التاريخي لـ كرواتيا في البطولة.
  • لو خسرت البرازيل، فستغيب عن أول 3 مراكز في كأس العالم لـ 5 نسخ متتالية لأول مرة على الإطلاق.
  • نيمار (7 أهداف) يطمح لفك الشراكة مع كاريكا ومعادلة ليونيداس وريفالدو صاحبي الـ 8 أهداف مع البرازيل في كأس العالم.
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