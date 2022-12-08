من يفوز بلقب كأس العالم 2022 من وجهة نظر الأهداف المتوقعة

الخميس، 08 ديسمبر 2022 - 22:00

كتب : إسلام أحمد

البرتغال - سويسرا - هدف جونكالو راموس

من يحقق لقب كأس العالم 2022، لكن من وجهة نظر الأهداف المتوقعة xG.

وصلنا لمرحلة ربع نهائي المونديال فمن الأفضل والأسوأ؟ هذا ما يجيب عنه تقرير شبكة "ذا أثليتك".

رفقة كل منتخب صورتين، اليسرى: أماكن التسديدات، كلما ازدادت الدائرة زادت فرصة التسجيل والعكس صحيح، والنجمة تعني أن الكرة سكنت الشباك.

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واليمنى: الأهداف المتوقعة لكل منتخب وضده في المباريات الأربع الماضية.

8 - المغرب

أهداف متوقعة: 2.9

أهداف: 4 (7 بإضافة الركلات الترجيحية)

تسديدات: 33

متوسط مسافة التسديد: 20.2 مترا

التسجيل من لعب مفتوح ليس أسلوب لعب المغرب، الفريق يعوض أهدافه المتوقعة القليلة بـ الدفاع الجيد داخل منطقة جزاءه.

السؤال هنا هل سيكرر منتخب المغرب الأمر مرة أخرى ضد البرتغال، الإجابة بالطبع لا.

7 – كرواتيا

أهداف متوقعة: 4

أهداف: 5 (8 بإضافة الركلات الترجيحية)

تسديدات: 45

متوسط مسافة التسديد: 17.5 مترا

أكثر ما يلفت الانتباه في خريطة كرواتيا للأهداف المتوقعة هو أنها لم تسجل أفضل فرصها (الدوائر الأكبر في الصورة).

لكنها تمكنت من تسجيل بعض الفرص منخفضة الجودة (النجوم الصغيرة).

كافحت كرواتيا ضد اليابان، وستعاني أمام البرازيل بشكل أكبر.

6 – هولندا

أهداف متوقعة: 4.6

أهداف: 8

تسديدات: 33

متوسط مسافة التسديد: 16.7 مترا

هولندا تقدم جانبا واقعيا في البطولة، تمتص ضغط المنافسين ومن ثم تركز على صناعة الفرص بجودة عالية.

المباراة الوحيدة التي كانت أفضل لهولندا بكثير ضد قطر.

ستجد هولندا طريقا صعبا لتجاوز الأرجنتين.

5 – البرتغال

أهداف متوقعة: 5.3

أهداف: 10

تسديدات: 47

متوسط مسافة التسديد: 19.7 مترا

صنع منتخب البرتغال فرصا أفضل من منافسيه في المباريات الأربع السابقة، لكن استقبلوا معدل 0.9 هدفا متوقعا من الأهداف.

ورغم التركيز على من سيكون المهاجم فالسؤال الحقيقي هو كيف سيكون دفاعهم حال الوصول لأبعد من نصف النهائي.

4 – إنجلترا

أهداف متوقعة: 5.5

أهداف: 12

تسديدات: 41

متوسط مسافة التسديد: 16.3 مترا

التركيز على الجودة أكثر من الكمية يجعل لمنتخب إنجلترا 0.14 هدفا متوقعا لكل تسديدة.

الأمر سيكون صعبا ضد فرنسا، وفي حال الوصول لأكثر من 90 دقيقة التسديد ربما يكون حلا.

3 – الأرجنتين

أهداف متوقعة: 2.3

أهداف: 5

تسديدات: 56

متوسط مسافة التسديد: 16.9 مترا

يقدم منتخب الأرجنتين أفضل قيمة حاليا، ليس لأنهم يصنعون 7.3 فرصة في مباراة واحدة منها 2.1 لليونيل ميسي بمفرده.

والتانجو على المستوى الدفاعي يتفوق بفارق كبير.

2- فرنسا

أهداف متوقعة: 9.1

أهداف: 9

تسديدات: 65

متوسط مسافة التسديد: 16.1 مترا

يتعادل منتخب فرنسا مع البرازيل في جودة التسديدات. ومع 9.1 هدفا متوقعا خلال 4 مباريات.

لكن يعاب على الديوك أنهم يمنحون المنافسين وخاصة بولندا في دور الـ 16 الفرصة لصناعة الفرص أمامهم.

1- البرازيل

أهداف متوقعة: 9.1

أهداف: 7

تسديدات: 7.1

متوسط مسافة التسديد: 17.5 مترا

المفضلون للفوز باللقب، سجل منتخب البرازيل 6 أهداف من لعب مفتوح.

وتعادلوا مع فرنسا بأفضل سجل للأهداف المتوقعة في البطولة بـ 9.1 هدفا، لكن هناك المزيد والمنتظر من ريتشارلسون ونيمار وفينيسيوس جونيور.

كأس العالم الأهداف المتوقعة كأس العالم 2022
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