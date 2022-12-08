جاريدو: لعبنا جيدا ضد سيراميكا.. نسير على الطريق الصحيح

على الرغم من عدم تحقيق أي فوز حتى الآن في الدوري لكن يرى خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للإسماعيلي أن فريقه يسير على الطريق الصحيح وأنه سيتحسن أكثر بمرور الوقت.

وتعادل الإسماعيلي اليوم الخميس إيجابيا بهدف لمثله مع سيراميكا كليوباترا في استاد القاهرة في سادس جولات الدوري.

وتحدث جاريدو لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "أدينا مباراة جيدة، الشوط الأول كان متوازنا بين الفريقين ومتساويا ولكن حصل سيراميكا على ركلة جزاء ولكن كما قلت الشوط الأول كان متساويا بيننا".

وواصل "الشوط الثاني قاتلنا وبقوة ولعبنا بشراسة حتى آخر دقيقة لتحقيق الفوز".

وأكمل "لعبنا خمس مباريات فقط في الدوري هذا ليس كافيا للوقوف على مستوى كل لاعب والدوري المصري طويل للغاية ومازال أمامنا الكثير من المباريات".

وأردف المدرب الإسباني في حديثه "لكن في رأيي أن آخر ثلاثة لقاءات لعبناها جيدا والهزيمة في اللقاء الماضي كانت هزيمة عارضة".

وشدد "واليوم لعبنا جيدا خاصة الشوط الثاني وأكدنا أننا لم نكن فقط نتطلع للتعادل بل للفوز".

وأضاف "في رأيي أن الفريق يسير على الطريق الصحيح وسنتغلب على كل المشاكل وهذا عادة ما يحدث ونواجه بعض المواقف الصعبة لكن كلاعبين محترفين ومدربين سنبذل كل ما لدينا لنتغلب على ذلك وعلى المدى الطويل نحقق النتائج الإيجابية المرجوة".

وأتم جاريدو تصريحاته "فخور بكوني مدربا للإسماعيلي وأبذل كل ما لدي من أجل هذا الفريق".

ووصل رصيد الإسماعيلي لنقطتين يحتل بهما المركز الـ16 بعدما خاض عدد المباريات ذاته.