استمرار سلسلة اللا فوز.. الإسماعيلي يتعادل مع سيراميكا

واصل الإسماعيلي سلسلة اللا فوز الخاصة به في الدوري وتعادل اليوم الخميس مع سيراميكا كليواباترا إيجابيا بهدف لمثله.

واستضاف سيراميكا منافسه الإسماعيلي في استاد القاهرة في سادس جولات الدوري.

افتتح رجب نبيل أهداف المباراة لسيراميكا في الدقيقة 40 من ركلة جزاء.

وأدرك باهر المحمدي التعادل للدراويش في الدقيقة 69 بتسديدة قوية جميلة بعدما تسلم الكرة بيمناه وأطلق تصويبة بيسراه.

ووصل رصيد سيراميكا بفضل ذك التعادل لأربع نقاط يحتل بهم المركز الـ14 في جدول الترتيب بعدما خاض خمس مباريات.

فيما وصل رصيد الإسماعيلي لنقطتين يحتل بهما المركز الـ16 بعدما خاض عدد المباريات ذاته.

ومنذ بداية الدوري فاز سيراميكا مرة وحيدة وتعادل في مثلها وهُزم في ثلاثة لقاءات.

فيما لم يفز الإسماعيلي حتى الآن ليكون هو وأسوان وحرس الحدود من لم يحققوا أي انتصار في المسابقة.

وتعادل الإسماعيلي مرتين وُهزم في ثلاثة لقاءات.

وسيواجه الإسماعيلي منافسه فيوتشر يوم الإثنين المقبل في الإسماعيلية في لقاء مؤجل من ثالث جولات الدوري.

أما سيراميكا فسيواجه حرس الحدود في لقاء مؤجل من رابع جولات الدوري في استاد القاهرة.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل هادئ للغاية وانحصر اللعب في وسط الملعب وغابت الخطورة عن مرمي كلا الفريقين.

وسدد جون إيبوكا كرة قوية تصدى لها الحارس محمد كوكو.

وكاد إيبوكا يسجل هدفا لسيراميكا لكن تسديدته مرت بجوار المرمى بقليل.

وأرسل عمر الوحش تمريرة صوب منطقة جزاء سيراميكا شتتها دفاع الأخير.

وسدد عبد الرحمن مجدي كرة قوية ارتدت من محمد بسام وتابعها عصام صبحي بتصويبة أخرى لكن تصدى له بسام.

وفي الدقيقة 40 حصل سيراميكا على ركلة جزاء بداعي لمسة يد على عصام صبحي.

وحول رجب نبيل الركلة بنجاح ليعلن تقدم سيراميكا بهدف أول.

وجاء الشوط الثاني هادئا كذلك ولم تكن هناك خطورة هجومية من أي فريق.

وفي الدقيقة 69 سدد باهر المحمدي كرة قوية سكنت الشباك ليعلن عن تعادل الدراويش.

وكاد إيبوكا يخطف الانتصار لسيراميكا لكن محمد هاشم شتت الكرة من على خط المرمى.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين بهدف لمثله.