بهدف رائع.. باهر المحمدي رجل مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا

الخميس، 08 ديسمبر 2022 - 21:14

كتب : FilGoal

باهر المحمدي - سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي

فاز باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي بجائزة رجل المباراة بين فريقه وسيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز.

وسجل المحمدي هدف التعادل في الدقيقة 69 بتسديدة رائعة بالقدم اليسرى، لتنتهي المباراة بهدف لكل فريق.

وكان رجب نبيل قد سجل هدف سيراميكا من ركلة جزاء في الدقيقة 40.

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ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر برصيد نقطتين من 5 مباريات، فيما يملك سيراميكا كليوباترا 4 نقاط من 5 مباريات في المركز الرابع عشر.

ماذا قدم باهر المحمدي أمام سيراميكا كليوباترا؟

دقائق اللعب: 90

الأهداف: 1

التسديدات على المرمى: 1 من 2

التمريرات الصحيحة: 35 من 47

دقة التمرير: 74%

لمسات الكرة: 64

التمريرات في الثلث الأخير: 3

العرضيات الصحيحة: 1 من 1

الكرات الطويلة الصحيحة: 6 من 12

التدخلات الناجحة: 3 من 3

الاعتراضات: 1

استعادة الكرة: 8

الصراعات الأرضية الناجحة: 4 من 5

الصراعات الهوائية الناجحة: 2 من 3

باهر المحمدي الإسماعيلي الدوري المصري
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