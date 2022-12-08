مران الزمالك - تأهيل عمر جابر وانتظام الجزيري.. وتعديل موعد التدريبات بسبب كأس العالم

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الخميس على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة بيراميدز المقبلة.

ووجه المدير الفني للفريق عدة رسائل للاعبين في حضور جميع أفراد الجهاز المعاون، بدأها بتوجيه التحية للاعبين على المجهود المبذول خلال لقاء الأمس أمام طلائع الجيش والتي شهدت فوز الزمالك بأربعة أهداف دون رد.

و أشاد المدير الفني بالتزام جميع اللاعبين بالأمور الفنية والخططية داخل الملعب وتنفيذها بكل دقة.

وطالب البرتغالي الجميع بمواصلة العمل والتركيز بكل قوة من أجل تحقيق المزيد من الانتصارات خلال الفترة المقبلة المهمة في مشوار الأبيض.

ووضع الجهاز الفني برنامجا تدريبيا خاصا لمجموعة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة طلائع الجيش بالأمس.

واقتصر البرنامج التدريبي الخاص بهذه المجموعة على خوض تدريبات تأهيلية خفيفة متنوعة سواء بالركض حول الملعب لعدة دقائق بجانب بعض التدريبات الاستشفائية لعلاج الإرهاق.

وحرص فيريرا على إلقاء محاضرة فنية سريعة على هذه المجموعة داخل الملعب، وشرح لهم بعض المواقف والملاحظات الفنية التي حدثت في مباراة الأمس أمام طلائع الجيش.

وشهدت التدريبات انتظام رباعي فريق الشباب مواليد 2001 حسام أشرف و محمد حسام "بيسو" ومحمد خضري وحاتم سكر.

جاء ذلك عقب مشاركتهم بالأمس مع فريق 2001 أمام الإسماعيلي في الجولة السادسة ضمن مؤجلات بطولة الجمهورية، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين دون مقابل.

وأدى الرباعي تدريبات تأهيلية واستشفائية بشكل منفرد، ولم يشاركوا في باقي فقرات المران وفقا لقرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منعا لتعرضهم للاجهاد.

وشهدت التدريبات أيضا انتظام المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الأبيض، حيث شارك في الفقرة التأهيلية رفقة الأساسيين، بجانب أداء بعض التدريبات الأخرى منفردا وفقا للبرنامج الموضوع له من الجهاز الفني.

وأدى محمد عواد حارس مرمى الفريق فقرة تدريبات بدنية و تأهيلية خاصة على هامش المران، حيث خاض تدريبات الركض بمحيط الملعب لعدة دقائق، لرفع معدلات اللياقة البدنية وفقا للبرنامج الموضوع له.

وخصص الجهاز الفني فقرة تأهيلية لمجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة طلائع الجيش، شهدت تدريبات تأهيلية متنوعة سواء باستخدام أدوات التأهيل أو بالكرة.

وحرص الجهاز الفني على رفع الحمل البدني لهذه المجموعة لتجهيزهم بالشكل الأمثل للمباريات المقبلة، وبعدها أدى اللاعبون فقرة تدريبات فنية تم خلالها تنفيذ بعض الجوانب الخططية الخاصة تحت إشراف أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود وروي أجواش المدربين المساعدين.

وخاضت هذه المجموعة تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب شارك فيها كل من محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد فتوح ومحمد عبد الغني.

وفي نفس الوقت شارك محمد أشرف "روقا" لاعب الوسط في الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية على الرغم من مشاركته بشكل أساسي أمام طلائع الجيش في لقاء الأمس.

ووضع الجهاز الطبي للزمالك بقيادة محمد أسامة برنامجا علاجيا وتأهيليا خاصا لعمر جابر الظهير الأيمن، الذي يعاني من الإصابة بكدمة أعلى الركبة تعرض لها قبل مواجهة طلائع الجيش الأخيرة في مسابقة الدوري.

وأدى عمر جابر تدريبات علاجية وتأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي داخل صالة الألعاب الرياضية، بجانب مجموعة تدريبات داخل الملعب، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وأخيرا قرر الجهاز الفني خوض التدريبات غدا الجمعة في الثالثة عصرا، بدلا من الرابعة، وذلك ليتيح للاعبين مشاهدة مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022 التي تبدأ في الخامسة مساء بمباراة البرازيل وكرواتيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز