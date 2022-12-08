مؤتمر ديباي: مباراة الأرجنتين ستُحسم بلحظة خالدة مثل هدف بيركامب

الخميس، 08 ديسمبر 2022 - 20:52

كتب : FilGoal

ممفيس ديباي - هولندا × أمريكا

يرى ممفيس ديباي لاعب هولندا أن المباراة أمام الأرجنتين ستحسم بلحظة ستظل عالقة في الأذهان لسنوات طويلة.

ويواجه منتخب هولندا نظيره الأرجنتيني في ربع نهائي كأس العالم 2022 غدا الجمعة في الخامسة مساءً.

وقال ديباي في المؤتمر الصحفي لـ هولندا: "هدف بيركامب؟ كانت لحظة رائعة للبلاد، ويا له من هدف".

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وكان دينيس بيركامب سجل هدفا أيقونيا في الدقيقة 90 أمام الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم 1998 وتأهل الطواحين إلى نصف النهائي.

وأضاف "لم تعد كرة القدم تُلعب كما كانت في 1998 أو1974 أو أي وقت في الماضي".

وأتم "لم تعد المباريات مفتوحة كما كانت في الماضي، تطورت كرة القدم لذلك تلك المباراة ستحسمها اللحظات الحاسمة مثل هدف بيركامب".

وأصبح ديباي ثاني هدافين المنتخب الهولندي عبر التاريخ برصيد 43 هدفا ليتخطى كلاس يان هونتيلار.

ويحتاج ديباي لسبعة أهداف أخرى ليعادل رقم روبن فان بيرسي الهداف التاريخي لمنتخب هولندا.

وسجل ديباي 3 اهداف في كأس العالم مع منتخب هولندا خلال ثماني مباريات.

وتأهل منتخب هولندا بصدارة المجموعة الأولى عقب انتصارين على قطر والسنغال، وتعادل مع الإكوادور، ثم اجتاز منتخب أمريكا بنتيجة 3-1 في دور الـ 16.

ويرحل فان خال بشكل مؤكد عن هولندا بعد نهاية مشاركتها المونديالية ويعتزل عالم التدريب من جديد للأبد كما سبق وأعلن.

كأس العالم ديباي هولندا الأرجنتين
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