منافس جديد لـ مصطفى محمد؟ ليكيب: نانت يفاوض مهاجم غينيا

دخل نادي نانت في مفاوضات مع فرانسوا كامانو مهاجم لوكوموتيف موسكو.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نانت يعمل على ضم الغيني كامانو في سوق الانتقالات الشتوية.

نانت، الذي يضم مصطفى محمد في صفوفه، يبحث عن تدعيم خط الهجوم لتحسين موقفه السيئ في الدوري المحلي.

وأوضح التقرير أن لوكوموتيف منفتح على بيع كامانو في يناير بسبب تبقي 6 أشهر في عقده.

كامانو (26 عامًا) يجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح وعلى الجناحين، وقد يمنح خيارات جديدة للمدرب أنطوان كومبواريه.

ويمتلك كامانو خبرة سابقة في الدوري الفرنسي رفقة باستيا ثم بوردو الذي رحل عنه في 2020 نحو لوكوموتيف.

ويمتلك كامانو 37 مباراة دولية مع غينيا، سجل خلالها 7 أهداف.

وشارك كامانو في كأس الأمم الإفريقية 2015، و2019 حيث هز شباك مدغشقر.

وسجل اللاعب الغيني 4 أهداف وصنع هدفا في 22 مباراة خاضها مع لوكوموتيف موسكو هذا الموسم.

ويحتل نانت المركز 15 في الدوري الفرنسي برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف عن أقرب مراكز الهبوط.

وتألق مصطفى محمد في صفوف نانت هذا الموسم، إذ سجل 6 أهداف وصنع 4 محليًا وقاريًا.