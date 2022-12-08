موندو ديبورتيفو: تعويض بيكيه من داخل لاماسيا.. شادي رياض يقنع تشافي

الخميس، 08 ديسمبر 2022 - 20:29

كتب : FilGoal

شادي رياض - برشلونة

يرى نادي برشلونة أن دخول سوق الانتقالات الشتوية لتعويض اعتزال جيرارد بيكيه، سيكون معقدًا.

واعتزل بيكيه كرة القدم بشكلٍ مفاجئ قبل انطلاق كأس العالم، مما يحتم على برشلونة تعزيز قائمته في الخط الخلفي.

لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" ذكرت أن الإقدام على عملية شراء سيكون صعبًا في الشتاء، خصوصًا مع تقييد برشلونة بسقف الرواتب من الدوري الإسباني.

وبالتالي فقد وافق تشافي هيرنانديز المدير الفني، على تصعيد شادي رياض للفريق الأول.

وأشار التقرير أن رياض أقنع تشافي، إذ يمتلك إمكانيات متنوعة مثل حسن التمركز والحدة كما يجيد الخروج بالكرة.

وذكرت الصحيفة أن النادي يتابع تطور رياض منذ العام الماضي وأنهم معجبين بقدراته.

رياض (19 عامًا) مولود في جزر البليار الإسبانية لعائلة مغربية، وقد مثّل منتخب المغرب تحت 20 عامًا بالفعل.

وقضى رياض أغلب فترة شبابه في صفوف مايوركا، ثم انضم إلى برشلونة في 2019.

وشارك رياض في دقيقة بالدوري الإسباني أمام أوساسونا بالمباراة الأخيرة قبل التوقف الدولي الطويل، كما تواجد على مقاعد البدلاء في مباراتين إضافيتين.

ويمتلك برشلونة خيارات أخرى في قلب الدفاع على غرار إيريك جارسيا، ورونالد أراوخو، وأندرياس كريستينسن، وجول كوندي.

كما يجيد ماركوس ألونسو وفرينكي دي يونج المشاركة في عمق الدفاع.

برشلونة شادي رياض
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