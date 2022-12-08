تقرير: عودة لأوروبا بعد 23 عاما.. كازويوشي ميورا يقترب من الدرجة الثانية البرتغالية

الخميس، 08 ديسمبر 2022 - 20:21

كتب : FilGoal

كازويوشي ميورا

يقترب المخضرم الياباني كازويوشي ميورا من العودة إلى أوروبا من جديد لأول مرة منذ عام 1999 من بوابة أوليفيرنسي البرتغالي.

وينشط أوليفيرنسي في دوري الدرجة الثانية البرتغالية، بعدما تأهل الموسم الماضي من الدرجة الثالثة.

والتقطت الكاميرات وصول ميورا إلى البرتغال تمهيدا لتوقيع عقود الانتقال.

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ميورا (55 عاما) يلعب لصفوف سوزوكا بوينت جيترز في دوري الدرجة الثالثة معارا من يوكوهاما الياباني حتى يناير المقبل.

Image credit: Twitter/@medioclubID

وبحسب شبكة "Nikkan Sports" اليابانية فإن انتقال ميورا لصفوف الفريق البرتغالي يتم تسهيله في إطار امتلاك مُلاك يوكوهاما لأكثر من 50% من النادي البرتغالي.

وأضاف التقرير فإن النادي البرتغالي ينظر لضم اللاعب على يكون نموذجا للاعبين الشباب في الفريق.

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ولعب ميورا مع يوكوهاما منذ عام 2005، واستمر مع الفريق 17 موسما تخللها إعارة لفريق سيدني الأسترالي في 2005.

وجاءت تجربته الأخيرة في أوروبا بقميص دينامو زغرب الكرواتي موسم 1998-99.

ميورا المُعروف بـ "الملك كازو" بدأ اللعب بعمر 19 عاما في 1986 بقميص نادي سانتوس وبالميراس البرازيلي ومثّل جنوى الإيطالي.

وارتدى قميص المنتخب الياباني في 89 مباراة سجل خلالها 55 هدفا دوليا، ورغم تاريخه الحافل إلا أنه لم يلعب في كأس العالم من قبل.

في مارس 2017 أصبح أكبر لاعب يخوض مباراة احترافية في التاريخ بعمر 50 عاما و7 أيام متخطيا رقم سير ستانلي ماتيوس مع ستوك سيتي الإنجليزي.

كازويوشي ميورا اليابان أوليفيرنسي البرتغالي
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