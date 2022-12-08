غنام محمد رجل مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري

الخميس، 08 ديسمبر 2022 - 19:11

كتب : FilGoal

غنام محمد مع فيوتشر أمام إيسترن كومباني

فاز غنام محمد لاعب وسط فيوتشر بجائزة رجل المباراة أمام الاتحاد السكندري ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز.

وفاز فيوتشر بهدف وحيد سجله عبد الكبير الوادي في الدقيقة 25.

وشهدت المباراة طرد سعد سمير مدافع فيوتشر بالإنذار الثاني في الدقيقة 81.

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على الجانب الآخر طرد مورو ساليفو لاعب الاتحاد السكندري في الدقيقة 93 بالإنذار الثاني أيضا.

ويحتل فيوتشر المركز الثاني برصيد 13 نقطة من 5 مباريات بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر.

فيما تلقى الاتحاد السكندري خسارته الثانية على التوالي، والثانية عموما هذا الموسم بعد 3 انتصارات في البداية، ليحتل المركز السادس برصيد 9 نقاط.

ماذا قدام غنام محمد أمام الاتحاد السكندري؟

دقائق اللعب: 90

التمريرات الصحيحة: 52 من 58

دقة التمرير: 90%

لمسات الكرة: 67

الكرات الطويلة الصحيحة: 4 من 7

التدخلات الناجحة: 2 من 2

التشتيت: 4

استرجاع الكرة: 6

الصراعات الأرضية الناجحة: 2 من 2

الصراعات الهوائية الناجحة: 1 من 1

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