الضحية المفضلة لـ ماهر والوادي.. فيوتشر يتجاوز الاتحاد ويحقق ثاني أفضل سلسلة في الدوري

فاز فيوتشر على ضيفه الاتحاد السكندري بهدف دون رد في ملعب الأهلي وي السلام، بالجولة السادسة للدوري المصري.

وسجّل عبد الكريم الوادي هدف المباراة االوحيد في شوط اللقاء الأول.

ليرفع فيوتشر رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر.

وتراجع الزمالك وبيراميدز إلى المركزين الثالث والرابع تواليًا برصيد 11 نقطة.

في المقابل تجمّد رصيد الاتحاد عند 9 نقاط في المركز السادس.

وتعرّض الاتحاد للهزيمة الثانية على التوالي بعد سقوطه أمام غزل المحلة، عقب بداية نارية بـ 3 انتصارات متتالية.

فيما فاز فيوتشر للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري، شيء لم يتحقق إلا مرة وحيدة سابقًا في الموسم الماضي عندما فازت كتيبة علي ماهر بأربعة مباريات متتالية.

وواصل علي ماهر تفوقه على الاتحاد إذ يعد أكثر منافس فاز عليه بواقع 6 انتصارات، مقابل هزيمتين وتعادلين.

تجديد الثقة

واصل علي ماهر الدفع بالغيني الحاجي باري في خط الهجوم رغم عدم زيارته الشباك في آخر 3 مباريات.

كما شارك مصطفى البدري وعبد الكريم الوادي في مركز خط الوسط المهاجم.

وأجرى ماهرا تغييرا في اللحظة الأخيرة بإشراك علي الفيل بدلا من محمود مرعي الذي أصيب في الإحماء.

في المقابل قاد الأنجولي أجوستينيو مابولولو هجوم زعيم الثغر على حساب النيجيري أوستن أموتو.

علي فيل يشارك بدلا من محمود مرعي 🔄#في_الدوري https://t.co/a9BmGQj8rK — FilGoal (@FilGoal) December 8, 2022

بالتخصص

شكّل فيوتشر خطورة أكبر في الشوط الأول، فسدد مصطفى البدري كرة خطيرة فوق العارضة في الدقيقة 11.

فيوتشر تقدّم في النتيجة في الدقيقة 25 بعد أن هيأ باري كرة خلفية مميزة نحو الوادي الذي سدد بقوة مسجلا الهدف الأول لـ فيوتشر.

ليسجل اللاعب المغربي أول هدف له في الموسم الحالي بعد أن هز الشباك 10 في دوري الموسم الماضي.

كما أكد الوادي سطوته أمام الاتحاد ضحيته المفضلة في الملاعب المصرية، إذ سجّل أمامه 3 أهداف أكثر من أي نادٍ مصري آخر.

فيوتشر كاد أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 40 بواسطة الغيني باري، لكنه سدد أعلى العارضة بغرابة مهدرًا الهدف الثاني.

في الشوط الثاني ساد الهدوء حتى اشتعلت المباراة في الدقيقة 82 بحصول سعد سمير قائد فيوتشر على بطاقة صفراء ثانية عقب عرقلة أوستن أموتو، ليغادر الملعب مطرودا.

وباتت هذه البطاقة الحمراء هي الأولى لـ سمير في الدوري المصري منذ خروجه مطرودا بقميص الأهلي ضد الجونة في فبراير 2019.

كما سبق لـ سمير الحصول على بطاقة حمراء أمام الاتحاد السكندري في يوليو 2016 بقميص الأهلي أيضا.

أمّا في المجمل فقد طُرد سمير 4 مرات في مسيرته بالدوري المصري.

الفريقان تعادلا، ولكن ليس في الأهداف، وإنما في العدد، عندما غادر ساليفو مورو المباراة بالبطاقة الحمراء بعد تدخل عنيف على محمد رضا "بوبو" في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

أغرب فرص الموسم سنحت عندما تقدم المهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري للهجوم، لترتد الهجمة لـ فيوتشر ويحصل مصطفى البدري على فرصة التسجيل في المرمى الخالي، لكنه سدد الكرة بعيد عن المرمى بغرابة في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

الإثارة تواصلت في الدقيقة الثامنة من الوقت الضائع عندما كاد الحارس سليمان أن يصنع هدفًا لزعيم الثغر، لكن في النهاية سدد زميله خارج المرمى مع مطالبات بركلة جزاء للفريق السكندري.

في النهاية حافظ فيوتشر على تقدمه وخرج بـ 3 نقاط ثمينة.