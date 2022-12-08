فان خال يرد على دي ماريا: ديباي واجه الأمر ذاته والآن نتبادل القبل بالفم

أثار لويس فان خال مدرب منتخب هولندا عاصفة من ضحكات الحضور برده على أنخيل دي ماريا لاعب منتخب الأرجنتين، وذلك قبل مواجهة الفريقين في ربع نهائي كأس العالم 2022.

وسُئل فان خال عن قول الجناح الأرجنتيني بإنه "أسوأ مدرب عمل معه في حياته"، بعد فترتهما معا في مانشستر يونايتد خلال موسم 2014-2015.

على الفور استشهد المدرب الهولندي بمواطنه ممفيس ديباي الذي عمل معه في مانشستر يونايتد ولم تكن علاقتهما جيدة أيضا بذلك الوقت.

وقال فان خال: "أشعر بالأسف حيال ذلك وأجده أمرا حزينا. ممفيس كان عليه التعامل مع ذلك أيضا في مانشستر، والآن نحن نتبادل القبل بالفم".

بدأ ديباي بالضحك على الفور، ولكن فان خال لم يتوقف، إذ أكمل قائلا: "هذه القبلة على الفم ممفيس لا يريدها، ولكن لا بأس بذلك".

كأس العالم – منتخب هولندا الذي لم يصبح هولندا.. الكرة مدينة له لكنه ليس عملاقا

بذلك انسحب المدرب الهولندي من الحرب الكلامية قبل أن تبدأ، استعدادا لمواجهة التاسع من ديسمبر الجاري، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد لوسيل.

وتأهل منتخب هولندا بصدارة المجموعة الأولى عقب انتصارين على قطر والسنغال، وتعادل مع الإكوادور، ثم اجتاز منتخب أمريكا بنتيجة 3-1 في دور الـ 16.

على الجانب الآخر احتل منتخب الأرجنتين صدارة المجموعة الثالثة بانتصارين على المكسيك وبولندا وهزيمة أمام السعودية، ثم تغلب على منتخب أستراليا في دور الـ 16 بهدفين مقابل هدف وحيد.

كأس العالم - كرويف.. فيثاغورس بحذاء كرة قدم

وانتقل دي ماريا إلى يونايتد في صيف 2014 قادما من ريال مدريد بعقد مدته 5 سنوات، ولكن الرحلة انتهت بعد عام واحد إثر مشاكل متعددة.

تعرف على معلومات عن فان خال وديباي وبقية لاعبي ومدربي كأس العالم عبر كرنفال في الجول.