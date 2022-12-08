قبل مواجهتي أرسنال وليفربول.. ميلان يستهل ودياته بفوز صعب على لومينيزي

الخميس، 08 ديسمبر 2022 - 18:26

كتب : FilGoal

ميلان × فيورنتينا

انتصر ميلان على لومينيزي بنتيجة 3-2 في لقاء ودي استعدادا لاستئناف الموسم عقب نهاية كأس العالم 2022.

وبدأ بطل الدوري الإيطالي بتشكيل مكون من 3 مدافعين و5 لاعبي وسط.

وقاد الثنائي ديفوك أوريجي وأنتي ريبيتش خط هجوم الروسونيري.

أخبار متعلقة:
والد لياو: نعمل على تمديد تعاقده مع ميلان لا جازيتا ديلو سبورت: ميلان يقترب من تجديد عقد بن ناصر تقرير: ميلان يحتاج 100 مليون يورو لتمديد عقود ثلاثي الفريق جلوب سوكر - ريال مدريد نادي العام.. وإدارة ميلان الأفضل رياضيا

تقدم لومينيزي في الدقيقة العاشرة وفي الدقيقة 18 منع الحارس تشيبريان تاتاروشانو استقبال الهدف الثاني.

في الدقيقة 25 جاء تهديد ميلان الأول بتسديدة من ريبيتش تصدى لها الحارس.

Image

الشوط الأول انتهى بتأخر ميلان بهدف دون رد.

في الشوط الثاني سجل ياسين عدلي هدف تعادل ميلان في الدقيقة بعدما راوغ خط دفاع الخصم بأكمله في الدقيقة 50.

وبعد 4 دقائق سجل الضيوف هدفا ثانيا بعد خطأ من الحارس البديل أنطونيو ميرانتي.

Image

في الدقيقة 68 سجل البديل جابريلي إليسي هدف تعادل ميلان الثاني لتصبح 2-2.

ومرت في الدقيقة 72 رأسية ماركو لازتيتش بجوار القائم.

وفي الدقيقة 77 أضاف الشاب فيكتور إلتو هدف ميلان الثالث ليحقق ميلان انتصارا في أولى تجاربه الودية.

Image

وسيلتقي ميلان في الأيام المقبلة مع أرسنال ثم ليفربول وديا لحساب كأس دبي.

ثم يختتم مشواره الودي بلقاء إيندهوفن الهولندي قبل عودة الفريق للدفاع عن لقبه في الرابع من يناير 2023 ضد ساليرينيتا في الدوري الإيطالي.

ميلان الدوري الإيطالي لومينيزي
نرشح لكم
منافس جديد لـ مصطفى محمد؟ ليكيب: نانت يفاوض مهاجم غينيا فان خال يرد على دي ماريا: ديباي واجه الأمر ذاته والآن نتبادل القبل بالفم الخليفي: لمَ لا نحاول ضم راشفورد في الصيف؟ تحدثنا من قبل سويا استقالة رئيسة رابطة الدوري الألماني لويس دي لا فوينتي مديرا فنيا لـ منتخب إسبانيا فرينكفاروزي المجري يحدد سعر بيع العيدوني آس: تشافي يقنع كيسي بالبقاء في برشلونة برشلونة: الحديث عن بيع دي يونج انتهى
أخر الأخبار
استمرار سلسلة اللا فوز.. الإسماعيلي يتعادل مع سيراميكا 2 دقيقة | الكرة المصرية
بهدف رائع.. باهر المحمدي رجل مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا 3 دقيقة | الكرة المصرية
مران الزمالك - تأهيل عمر جابر وانتظام الجزيري.. وتعديل موعد التدريبات بسبب كأس العالم 24 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر ديباي: مباراة الأرجنتين ستُحسم بلحظة خالدة مثل هدف بيركامب 26 دقيقة | قطر 2022
منافس جديد لـ مصطفى محمد؟ ليكيب: نانت يفاوض مهاجم غينيا 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
موندو ديبورتيفو: تعويض بيكيه من داخل لاماسيا.. شادي رياض يقنع تشافي 48 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: عودة لأوروبا بعد 23 عاما.. كازويوشي ميورا يقترب من الدرجة الثانية البرتغالية 56 دقيقة | آسيا
بمشاركة النني.. أرسنال يهزم ليون في ودية كأس سوبر دبي 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم - مواعيد مباريات ثمن النهائي.. القنوات الناقلة 2 مرتضى منصور يعلن رحيل زكريا الوردي عن الزمالك 3 انتهت كرة يد - الأهلي (19)-(20) الزمالك.. الأبيض يحسم المواجهة 4 ماركا: تمت.. رونالدو ينضم إلى النصر السعودي في يناير بعقد أسطوري