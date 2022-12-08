قبل مواجهتي أرسنال وليفربول.. ميلان يستهل ودياته بفوز صعب على لومينيزي

انتصر ميلان على لومينيزي بنتيجة 3-2 في لقاء ودي استعدادا لاستئناف الموسم عقب نهاية كأس العالم 2022.

وبدأ بطل الدوري الإيطالي بتشكيل مكون من 3 مدافعين و5 لاعبي وسط.

وقاد الثنائي ديفوك أوريجي وأنتي ريبيتش خط هجوم الروسونيري.

تقدم لومينيزي في الدقيقة العاشرة وفي الدقيقة 18 منع الحارس تشيبريان تاتاروشانو استقبال الهدف الثاني.

في الدقيقة 25 جاء تهديد ميلان الأول بتسديدة من ريبيتش تصدى لها الحارس.

الشوط الأول انتهى بتأخر ميلان بهدف دون رد.

في الشوط الثاني سجل ياسين عدلي هدف تعادل ميلان في الدقيقة بعدما راوغ خط دفاع الخصم بأكمله في الدقيقة 50.

وبعد 4 دقائق سجل الضيوف هدفا ثانيا بعد خطأ من الحارس البديل أنطونيو ميرانتي.

في الدقيقة 68 سجل البديل جابريلي إليسي هدف تعادل ميلان الثاني لتصبح 2-2.

ومرت في الدقيقة 72 رأسية ماركو لازتيتش بجوار القائم.

وفي الدقيقة 77 أضاف الشاب فيكتور إلتو هدف ميلان الثالث ليحقق ميلان انتصارا في أولى تجاربه الودية.

وسيلتقي ميلان في الأيام المقبلة مع أرسنال ثم ليفربول وديا لحساب كأس دبي.

ثم يختتم مشواره الودي بلقاء إيندهوفن الهولندي قبل عودة الفريق للدفاع عن لقبه في الرابع من يناير 2023 ضد ساليرينيتا في الدوري الإيطالي.

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