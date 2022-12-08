رومانو: تمت.. إندريك إلى ريال مدريد

الخميس، 08 ديسمبر 2022 - 18:21

كتب : FilGoal

إندريك

أتم ريال مدريد اتفاقه الشفهي لضم البرازيلي إندريك فيليبي لاعب بالميراس بحسب فابرزيو رومانو الصحفي المختص بسوق الانتقالات.

ونشر رومانو عبر حسابه الشخصي على تويتر أن ريال مدريد سيدفع 60 مليون يورو إلى بالميراس قيمة الشرط الجزائي للاعب بالإضافة إلى 12 مليون يورو ضرائب.

وسينضم إندريك إلى ريال مدريد قادما من بالميراس صيف 2024 أي بعد بلوغه سن الـ 18 وهو السن القانوني الذي يتيح للاعب الانتقال من دولة لأخرى وفقا لقوانين الفيفا.

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وكان ريال مدريد قد تفوق في سباق التعاقد مع اللاعب على باريس سان جيرمان الفرنسي.

اللاعب البرازيلي كان قد وقع على عقده الاحترافي الأول مع بالميراس قبل أشهر بعد بلوغه سن الـ 16 ويمتد حتى شهر يونيو من عام 2025.

إندريك شارك مع بالميراس في 14 مباراة خلال الموسم الحالي وتمكن خلالهم من تسجيل 9 أهداف وصناعة هدفا آخر.

ويمتلك صاحب الـ 16 عاما رقما قياسيا كأصغر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ بالميراس.

وفي حال انضمامه لريال مدريد سيلحق إندريك برباعي ريال مدريد البرازيلي، فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس وإدير ميليتاو بالإضافة إلى فينيسيوس توبياس الذي يلعب مع الفريق الثاني.

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