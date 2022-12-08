مؤتمر ماك أليستر: ميسي يفاجئنا كل يوم.. ولا أشعر بالتوتر في كأس العالم

تحدث أليكسيس ماك أليستر لاعب وسط منتخب الأرجنتين قبل مواجهة هولندا في ربع نهائي كأس العالم 2022، عن الخصم القادم وقائد الفريق ليونيل ميسي.

وقال ماك أليستر في المؤتمر الصحفي: "نحن نعرف أن منتخب هولندا يملك لاعبين عظماء وأفكار قوية".

وأضاف "الأهم أن نفكر بشأن المباراة وأن نحذر مما يمكنهم فعله".

وتابع ماك أليستر "نحن جميعا نعرف من هو ليونيل ميسي، فهو يفاجئنا كل يوم. الشيء الذي يفعله لا يصدق في التدريبات والمباريات".

واختتم لاعب وسط برايتون "عادة ما أشعر بالتوتر قبل المباريات، ولكن خلال كأس العالم لم يحدث ذلك لي، أعتقد أنني أستمتع بكل ذلك".

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وسجل ميسي 3 أهداف في كأس العالم حتى الآن، ليساعد البلاد على الوصول إلى ربع النهائي.

وسجل ماك أليستر هدفا فاصلا في فوز الأرجنتين على بولندا بآخر جولات دور المجموعات.

ويلتقي الفريقان يوم الجمعة التاسع من ديسمبر الجاري على استاد لوسيل في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

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