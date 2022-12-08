الدرجة الثانية – انتصار أول للمدينة المنورة وصدارة بترول أسيوط مستمرة

أقيمت اليوم الخميس مباريات الجولة التاسعة من دوري الدرجة الثانية لمنافسات مجموعة الصعيد.

وانتصر بترول أسيوط على الجونة بهدف دون رد سجله محمد سيسيه.

وانتصر مصر للمقاصة على النصر للتعدين بهدفين لهدف، سجل للأول محمد حسن وعلي المصري.

فيما جاء هدف النصر للتعدين الوحيد عن طريق حمادة جلال.

وانتصر لافيينا على ملوي بهدفين دون رد سجلهما رجب مارو.

وفاز الألومنيوم على الفيوم بهدفين مقابل لا شيء سجلهما حسن ديالو وسمير فوزي.

وحقق المدينة المنورة أول انتصار له في الدوري بفوزه على تليفونات بني سويف سجلهما محمد حمدان وإسماعيل حجاج.

وفاز كيما أسوان على مركز شباب طامية بهدفين مقابل لا شيء سجلهما عمرو أبو الحسن ومحمد أوشا.

ويقام غدا الجمعة مباراتي ديروط مع شبان قنا والمنيا مع أسمنت أسيوط.

وأصبح جدول الترتيب كالتالي:

1 – بترول أسيوط 23 نقطة

2 – مصر المقاصة 21 نقطة

3 – الجونة 20 نقطة

4 – لافيينا 19 نقطة

5 – النصر للتعدين 16 نقطة

6 – الألومنيوم 11 نقطة

7 – كيما أسوان 11 نقطة

8 – مركز شباب طامية 10 نقاط

9 – نادي ملوي 9 نقاط

10 – شبان قنا 8 نقاط (من 7 مباريات)

11 – ديروط 8 نقاط (من 8 مباريات)

12 – الفيوم 8 نقاط

13 – تليفونات بني سويف 8 نقاط

14 – أسمنت أسيوط 7 نقاط (من 8 مباريات)

15 – المنيا 6 نقاط (من 7 مباريات)

16 – المدينة المنورة 5 نقاط