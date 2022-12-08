مؤتمر داليتش: البرازيل أفضل منتخب في كأس العالم 2022

الخميس، 08 ديسمبر 2022 - 17:35

كتب : FilGoal

زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا

شدد زلاتكو داليتش المدير الفني لـ كرواتيا على أن البرازيل أفضل منتخب وطني في كأس العالم 2022.

ويواجه منتخب كرواتيا نظيره البرازيل في ربع نهائي كأس العالم غدا الجمعة في الخامسة مساء.

وقال داليتش في المؤتمر الصحفي: "البرازيل أفضل منتخب وطني في هذه البطولة. لديه تنوع بين صفوفه بين الأسرع والأنشط، لا تعرف من أين الخطر".

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وأضاف "إذا فقدنا الكرة سنواجه مشكلة كبيرة، لكن عندنا يخسروها يضغطون بقوة ويصبحوا في مشكلة، هذا ما سنحاول فعله في المباراة وسنعمل على ذلك كفريق واحد".

وتابع "خسارة صربيا أمام البرازيل؟ شاهدنا تلك المباراة، صربيا لعبت ببراعة لمدة ساعة لكن عندما لحظة ما وقعوا في الفخ وتلقوا هدفا وفقدوا السيطرة. يجب أن نتعلم من تلك اللحظة علينا أن نكون منضبطين مهما كان سير المباراة".

وعن تصريح غير مناسب بخصوص رياضة التزلج على الجليد، أوضح "أود أولاً أن أشرح شيئًا عن التزلج على الجليد وأعتذر إذا شعر أي شخص بالإهانة، لم أقصد شيئًا سلبيًا، لقد أثنيت عليهم. إنها رياضة صعبة يصعب التحكم فيها، لم أقصد شيئا سيئا، يؤسفني حقا إن شعر شخصا بشيء سيء".

وتأهل منتخب كرواتيا لمواجهة البرازيل بعد الفوز على اليابان بركلات الترجيح.

فيما فاز راقصي السامبا على منتخب كوريا الجنوبية 4-1 في ثمن النهائي.

كأس العالم كرواتيا البرازيل داليتش
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