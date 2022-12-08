الثاني من زهرة الجنوب.. محمد حمدي زكي رجل مباراة أسوان وسموحة

الخميس، 08 ديسمبر 2022 - 17:32

كتب : FilGoal

محمد حمدي زكي من مباراة سموحة وأسوان

حصد محمد حمدي زكي مهاجم أسوان جائزة رجل مباراة فريقه ضد سموحة في لقاء أقيم لحساب الجولة السادسة من الدوري.

حقق نادي أسوان الفوز الثاني على التوالي خلال مباريات الموسم الجاري (2022-2023) من مسابقة الدوري.

وفاز أسوان على سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ستاد الإسكندرية ضمن الجولة السادسة.

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وسجل محمد حمدي زكي هدفي أسوان، فيما أحرز صديق أوجولا هدف نادي سموحة الوحيد.

وأصبح مهاجم زهرة الجنوب ثاني لاعب يحصد الجائزة من أسوان بعد أحمد بلحاج في المباراة السابقة.

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ماذا قدم حمدي زكي ضد سموحة؟

دقائق: 90

أهداف: 2

تسديدات: 2

تمريرات: 5 من 11

لمس الكرة: 20

استعادة الكرة: 4

فوز بصراعات ثنائية: 2 من 5

فوز بصراعات هوائية: 1 من 6

حصول على أخطاء: 1

وحقق أسوان الفوز الثاني له خلال الموسم الحالي من الدوري خلال 6 مباريات، إذ خسر 4 وفاز على فاركو وسموحة.

فيما تلقى سموحة الهزيمة الثانية خلال الموسم الحالي، لكنه خاض 5 مباريات فقط.

محمد حمدي زكي في الدوري الدوري المصري أسوان سموحة
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