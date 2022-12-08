أمام فريقه السابق.. إبراهيم القاضي رجل مباراة إنبي وحرس الحدود

الخميس، 08 ديسمبر 2022 - 17:20

كتب : FilGoal

إبراهيم القاضي - حرس الحدود - إنبي

حصد إبراهيم القاضي مدافع حرس الحدود جائزة رجل المباراة في مواجهة فريقه ضد إنبي في الجولة السادسة من الدوري المصري.

حسم التعادل السلبي للمرة السابعة في الموسم الحالي من الدوري المصري نتيجة لقاء إنبي وحرس الحدود لحساب الجولة السادسة من المسابقة.

اللقاء الذي أقيم على ملعب بتروسبورت لم يشهد أهدافا وهو التعادل السلبي الثاني للحرس والأول لإنبي في الموسم الحالي.

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وأصبح القاضي ثاني لاعب من حرس الحدود يحصد الجائزة بعد مصطفى عبد الرؤوف "زيكو".

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ماذا قدم إبراهيم القاضي أمام إنبي فريقه السابق؟

دقائق: 90

تمريرات صحيحة: 19 من 34

دقة تمرير: 56%

لمس الكرة: 43

تمريرات طولية صحيحة: 5 من 14

استعادة الكرة: 17

فوز بصراعات ثنائية: 2 من 2

فوز بصراعات هوائية: 4 من 4

وسبق أن لعب القاضي لإنبي لمدة موسمين قبل أن ينضم لحرس الحدود مطلع الموسم الحالي في الدوري.

وحصد حرس الحدود نقطته الثانية في جدول الدوري ويظل هو الفريق الوحيد الذي لم يسجل أهدافا حتى الآن.

بينما تعادل إنبي للمرة الثالثة وارتفع رصيده إلى 6 نقاط من 6 مباريات في الدوري.

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