السابع في الدوري.. تعادل سلبي بين إنبي وحرس الحدود

حسم التعادل السلبي للمرة السابعة في الموسم الحالي من الدوري المصري نتيجة لقاء إنبي وحرس الحدود لحساب الجولة السادسة من المسابقة.

اللقاء الذي أقيم على ملعب بتروسبورت لم يشهد أهدافا وهو التعادل السلبي الثاني للحرس والأول لإنبي في الموسم الحالي.

وحصد حرس الحدود نقطته الثانية في جدول الدوري ويظل هو الفريق الوحيد الذي لم يسجل أهدافا حتى الآن.

بينما تعادل إنبي للمرة الثالثة وارتفع رصيده إلى 6 نقاط من 6 مباريات في الدوري.

التشكيل

بدأ محمد ناصر أساسيا مع إنبي في خط الوسط.

بينما حل أحمد شديد قناوي وعمر بسام على دكة بدلاء حرس الحدود.

وصف المباراة

3 دقائق فقط وأشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه أحمد صبيحة مدافع إنبي.

لكن ظل اللقاء هادئا، وفي الدقيقة 25 تحصل على فوزي على بطاقة صفراء.

وكاد إيمانويل أن يتقدم لحرس الحدود لكن تسديدته مرت بجوار القائم في الدقيقة 26.

وأهدر إيمانويل فرصة أخرى من داخل منطقة الجزاء بعد دقيقتين.

وتصدى حارس إنبي لتسديدة من محمد ممدوح في الدقيقة 41.

وأجرى أحمد عبد المنعم "كشري" تغييرا لصفوف الفريق البترولي بمشاركة أحمد أمين "قفة" بدلا من يوسف لبيب قبل دقيقة على نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني بدأ هادئا أيضا.

ومرت تسديدة مصطفى جمال من داخل منطقة الجزاء لكنه مرت بجوار القائم لإنبي في الدقيقة 65.

وكاد البديل عماد ميهوب في الدقيقة 72 أن يسجل لإنبي هدفا لكن كرته ارتطمت بدفاع الحرس.

وفي الدقيقة 84 ارتطمت تسديدة إريك ترواري بالدفاع.

ثم مرت تسديدة عماد ميهوب في الدقيقة 88 بعيدة عن المرمى لتنتهي المباراة بتعادل سلبي.