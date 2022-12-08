الثاني على التوالي.. أسوان يفوز على سموحة بثنائية محمد حمدي زكي

حقق نادي أسوان الفوز الثاني على التوالي خلال مباريات الموسم الجاري (2022-2023) من مسابقة الدوري.

وفاز أسوان على سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ستاد الإسكندرية ضمن الجولة السادسة.

وسجل محمد حمدي زكي هدفي أسوان، فيما أحرز صديق أوجولا هدف نادي سموحة الوحيد.

وحقق أسوان الفوز الثاني له خلال الموسم الحالي من الدوري خلال 6 مباريات، إذ خسر 4 وفاز على فاركو وسموحة.

فيما تلقى سموحة الهزيمة الثانية خلال الموسم الحالي، لكنه خاض 5 مباريات فقط.

أحداث المباراة

بدأ نادي سموحة المباراة بضغط هجومي على مرمى أسوان بحثا عن تسجيل هدف مبكر.

وسدد صديق كالابا الكرة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس عمرو حسام ولكن سقطت الكرة أمام المرمى ليتابعها بواتينج ويضعها في الشباك عند الدقيقة السابعة.

وعدل أسوان النتيجة سريعا عن طريق محمد حمدي زكي الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ومرت في أقصى الزاوية اليسرى عند الدقيقة 15.

وألغى حكم المباراة هدفا لفريق أسوان سجله محمد حمدي زكي بداعي وجود تسلل في الدقيقة 23.

وأرسل أحمد بلحاج تمريرة عرضية من جهة اليسار واستلمها محمد حمدي زكي داخل منطقة الجزاء وسدد داخل الشباك في الدقيقة 38.

وسدد صديق كالابا من خارج منطقة الجزاء ولكنها مرت فوق العارضة لخارج الملعب في محاولة لتسجيل هدف التعادل.

وواصل سموحة محاولاته عن طريق دوكو دودو سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء ولكنها مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

بهذة النتيجة رفع أسوان رصيده إلى 6 نقاط في المركز 12 برصيد 6 نقاط.

فيما توقف رصيد سموحة عند 5 نقاط في المركز 13 بترتيب الدوري.