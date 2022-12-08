التشكيل - باري والبدري يقودان فيوتشر.. وعودة مابولولو لهجوم الاتحاد

يقود الثنائي الحاجي باري ومصطفى البدري تشكيل فيوتشر في مواجهة الاتحاد السكندري في الجولة السادسة من الدوري المصري.

ويبدأ الأنجولي كريستوفر مابولولو في هجوم الاتحاد في اللقاء الذي يقام على ملعب الأهلي we السلام.

وقبل دقائق من بداية اللقاء أصيب محمود مرعي أثناء الإحماء وعوضه علي الفيل في تشكيل فيوتشر الأساسي.

وجاء تشكيل فيوتشر:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: جوزيف جوناثان - علي الفيل – سعد سمير – عمر كمال عبد الواحد

الوسط: باسم علي – غنام محمد - هشام عادل - عبد الكبير الوادي

الهجوم: الحاجي باري - مصطفى البدري

فيما جاء تشكيل الاتحاد:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: صبري رحيل - محمود علاء – خالد صبحي – هشام صلاح

الوسط: مورو ساليفو – مروان عطية – سعيدو سيمبوري

الهجوم: إبراهيم حسن – كريستوفر مابولولو - أحمد عيد

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول الدوري من 4 مباريات برصيد 10 نقاط.

فيما يحتل زعيم الثغر المركز السادس برصيد 9 نقاط من 4 مباريات أيضا.