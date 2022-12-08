مؤتمر مودريتش: تنتظرنا مهمة صعبة.. وهذا موقفي من الاعتزال

شدد لوكا مودريتش قائد منتخب كرواتيا على صعوبة مواجهة منتخب بلاده ضد البرازيل.

ويلعب منتخب كرواتيا ضد البرازيل، غدا الجمعة ضمن ربع نهائي كأس العالم 2022.

وقال مودريتش في المؤتمر الصحفي: "سنخوض واحدة من أصعب مبارياتنا في كأس العالم. البرازيل أحد المرشحين بقوة لحصد اللقب، لكن يجب أن نقدم أفضل ما لدينا، إذا فعلنا ذلك بإمكاننا الانتصار".

وأضاف "ضغط المباريات والارهاق؟ كل مباراة لها حساباتها وظروفها، لقد أظهرنا عقلية كبيرة خاصة في المباراة الأخيرة (اليابان) وغدا سنرى ظروف المباراة".

وكشف "أنا لا أركز على المستقبل. أركز فقط على كأس العالم. لم نفز ضد البرازيل من قبل لكن آمل أن ننهي هذا الأمر غدا".

ولعب منتخب البرازيل ضد كرواتيا 4 مباريات، فاز البرازيل في 3 وتعادلا في مباراة.

وواصل "اللعب ضد فينسيوس؟ سنواجه مهمة صعبة أمامه ولكن سنقوم بكل ما لدينا للانتصار".

وعن اعتزال اللعب دوليا أوضح "أشعر أنني لائق وبصحة جيدة، سأبقى مع المنتخب بقدر ما أستطيع، ليس هناك سبب للاعتزال دوليا من وجهة نظري. في النهاية هو قراري الشخصي".

واختتم "بعض اللاعبين يتخذون قرارهم بالاعتزال على الصعيد الدولي، من أجل التركيز على النادي، وأنا لا أتفق مع ذلك".

وتأهل منتخب كرواتيا لمواجهة البرازيل بعد الفوز على اليابان بركلات الترجيح.

فيما فاز راقصي السامبا على منتخب كوريا الجنوبية 4-1 في ثمن النهائي.