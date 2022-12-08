رونالدو يرد على تقارير تهديده بالرحيل عن معسكر البرتغال

الخميس، 08 ديسمبر 2022 - 15:56

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - البرتغال

رد كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال على التقارير التي زعمت أنه هدد بالرحيل من معسكر الملاحين في كأس العالم 2022.

وادعت صحيفة ريكورد البرتغالية أن رونالدو هدد بالرحيل عن معسكر المنتخب بسبب قرار فيرناندو سانتوس باستبعاده من التشكيل الأساسي قبل أن يتراجع عن قراره فيما بعد.(مزيد من التفاصيل)

لكن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم نفى بشكل قاطع ما أثير عن تهديد كريستيانو رونالدو بالرحيل عن معسكر منتخب البرتغال في كأس العالم بسبب جلوسه على دكة البدلاء أمام سويسرا في ثمن النهائي.

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وقال رونالدو في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على تويتر: "هذه المجموعة من اللاعبين أقوى من أن يتم كسرها من قبل القوى الخارجية".

وأضاف "نحن منتخب شجاع لا يخاف من أي خصم. فريق جماعي بالمعنى الحقيقي للكلمة".

وأتم البالغ من العمر 37 عاما "سنقاتل من أجل حلم التتويج بكأس العالم حتى النهاية".

وبدأ رونالدو على مقاعد بدلاء منتخب البرتغال أمام سويسرا في ثمن نهائي كأس العالم بالمباراة التي انتهت بفوز البرتغال بستة أهداف مقابل هدف واحد.

وكشف الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في بيان رسمي:

"يوضح الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أن كريستيانو رونالدو لم يهدد في أي وقت من الأوقات بمغادرة معسكر المنتخب وذلك بعد تقارير أدعت ذلك صباح اليوم الخميس".

"يصنع كريستيانو رونالدو رقما قياسيا فريدا كل يوم في خدمة المنتخب الوطني والبرتغال ويجب احترامه وأن يشهد له على درجة التزام لا جدال فيها مع الفريق".

"وبالمناسبة، تم إثبات درجة تفاني رونالدو -الأكثر تتويجا مع البرتغال- مرة أخرى في ثمن النهائي عند الفوز على سويسرا".

"اللاعبون والجهاز الفني والاتحاد البرتغالي، الكل متفق وملتزم على أن تكون المشاركة هي الأفضل في تاريخ مشاركات البرتغال بكأس العالم".

ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة المغرب في الخامسة من مساء يوم السبت ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم.

وسجل رونالدو هدفا في النسخة الحالية من كأس العالم وكان ذلك في المباراة الافتتاحية أمام غانا من ركلة جزاء.

وشارك رونالدو في مباريات دور المجموعات الثلاثة بشكل أساسي قبل أن يجلس على دكة بدلاء البرتغال أمام سويسرا في ثمن النهائي.

ونجح جونكالو راموس بديل رونالدو في تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدف رابع في فوز البرتغال على سويسرا.

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