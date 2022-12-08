نجم المغرب يكشف: أشارك في كأس العالم وأنا أعاني من الإصابات

كشف عبد الحميد صابيري نجم منتخب المغرب أنه يشارك في كأس العالم 2022 وهو يعاني من بعض الإصابات.

وتألق صابيري في قيادة المغرب للوصول إلى ربع نهائي كأس العالم في إنجاز تاريخي للمغاربة.

وقال صابيري في تصريحات نشرها موقع البطولة المغربي: "كان من الممكن أن أغيب عن كأس العالم، لكنني عملت بجد قبل المونديال".

وأضاف لاعب وسط سامبدوريا "اعتقد الكثيرون في إيطاليا أن إصابتي لم تكن حقيقية، لكن النادي يعرف الحقيقة، لقد أرسلت نتائج الفحوصات بالرنين المغناطيسي لإثبات ذلك".

وأكمل "لا ألعب بانتظام في كأس العالم بسبب هذا أيضا، لا أشعر أنني بحالة جيدة، أشعر بالألم بعد 15 أو 20 دقيقة من اللعب، كما حدث في مباراة كندا".

وتابع "عندما تمثل بلدك في هذا المستوى، فإنك تفعل أي شيء للمساعدة، كنت سأنفذ ركلة الترجيح ضد إسبانيا حتى لو تبقت لدي ساق واحدة فقط".

وعانى صابيري من إصابات متلاحقة مع فريقه الإيطالي منذ بداية الموسم الحالي، إذ شارك في 11 مباراة فقط.

وأتم "لم نأت إلى قطر لنلعب 3 مباريات فقط، الآن سنواجه البرتغال، في محاولة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من إمكانيات هذا الجيل، سوف تستمر المباراة إلى 90 دقيقة، وأحيانا أكثر".

وانضم صابيري - 26 عاما - لسامبدوريا في بداية 2022 وشارك في 27 مباراة، سجل 5 أهداف وصنع 3.

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وسجل عبد الحميد صابيري أول أهدافه في مباراة رسمية مع منتخب المغرب في مباراته الرابعة أمام بلجيكا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم قطر 2022.

الهدف هو الأول من ضربة حرة في النسخة الحالية والأول للمغرب طوال تاريخها في كأس العالم.

ولكن من هو عبد الحميد صابيري؟

وُلد صابيري في المغرب، لكنه انتقل رفقة عائلته للإقامة في ألمانيا بعمر الثالثة، ثم مثّل منتخب شبابها ولعب في البوندزليجا بصفوف بادربورن.

ويشعر بالامتنان تجاه تضحيات والديه، ويصمم على تسديد إيجار منزلهما الشهري.

يقول صابيري: "أعظم حافز لي هو إسعاد عائلتي ومساعدتهم ماديًأ".

"الحياة كانت صعبة في طفولتي، لم نعش في أفضل مكان ممكن، ولكن هذه العقبات شكّلتني، جعلتني أريد الخروج من هناك وأن أجعل أحلامي حقيقة".