استقالة رئيسة رابطة الدوري الألماني

تقدمت دوناتا هوبفن رئيسة رابطة الدوري الألماني لكرة القدم بالاستقالة.

هوبفن تولت المنصب قبل 11 شهرا فقط، كأول سيدة تصل لهذا المنصب.

وكان من المفترض استمرارها حتى عام 2024.

وذكرت تقارير ألمانية أن الاستقالة جاءت بسبب الأفكار المختلفة حول الاستراتيجية المستقبلية للرابطة.

سيقود أكسل هيلمان (أينتراخت فرانكفورت) وأوليفر ليكي (فرايبورج) قيادة الرابطة مؤقتا حتى صيف عام 2023 بعد استقالة هوبفن.

ويأتي هذا التغيير في الكرة الألمانية، في الوقت الذي قرر فيه الاتحاد الألماني لكرة القدم استمرار المدير الفني للمنتخب هانز فليك في منصبه حتى يورو 2024.

وتستضيف ألمانيا بطولة اليورو التي تقام بعد عامين.

وانتشرت تكهنات حول احتمالية رحيل فليك عن تدريب ألمانيا وفسخ تعاقده عقب فشله في التأهل من دور المجموعات لكأس العالم 2022.

وتحدث فليك قائلا: "أنا وجهازي المعاون نشعر بالتفاؤل بشأن يورو 2024 والتي ستقام في بلادنا".

وشدد "نستطيع تحقيق أكثر مما حققناه في قطر، فقدنا فرصة كبيرة في كأس العالم وسوف نتعلم من تلك الدروس".

وأتم فليك "أنا مؤمن بما اتفقت عليه اليوم مع بيرند نيوندورف رئيس الاتحاد الألماني، نريد ألمانيا كلها أن تكون خلف المنتخب الوطني مجددا في يورو 2024".

فيما قال رئيس الاتحاد الألماني: "نحن مقتنعون أن اليورو المقبلة في بلدنا تمثل فرصة عظيمة لكرة القدم في ألمانيا، هدفنا أن نحقق نجاحا رياضيا".

وأتم "لدينا ثقة كاملة في هانز فليك وفي قدرته على النجاح في هذا التحدي مع جهازه المعاون".

وقاد فليك منتخب ألمانيا في 20 مباراة منذ توليه المسؤولية في 2021 وفاز في 12 مباراة وتعادل في 6 وخسر مرتين.

وسجل منتخب ألمانيا تحت قيادته 56 هدفا واستقبل 19.

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