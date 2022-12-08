لويس دي لا فوينتي مديرا فنيا لـ منتخب إسبانيا

الخميس، 08 ديسمبر 2022 - 14:41

كتب : FilGoal

لويس دي لا فوينتي - منتخب إسبانيا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تعيين لويس دي لا فوينتي مديرا فنيا لمنتخب إسبانيا خلفا لـ لويس إنريكي.

وسيتم اعتماد تعيينه يوم الإثنين المقبل الموافق 12 ديسمبر عقب اجتماع أعضاء الاتحاد الإسباني.

دي لا فوينتي تولى تدريب منتخبات الناشئين والشباب لإسبانيا بدءا من 2015.

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ففاز بلقب بطولة أوروبا تحت 19 عاما في 2015 وذهبية ألعاب البحر المتوسط تحت 18 عاما في 2018.

وفي يوليو 2018 عُين مديرا فنيا لمنتخب تحت 21 عاما وبعد عام واحد توج بلقب يورو الشباب التي أقيمت في إيطاليا.

ومن ثم حصد فضية أولمبياد طوكيو 2020 أمام البرازيل، وحينها واجه منتخب مصر الأولمبي في افتتاح مشوار البطولة وتعادل سلبيا.

وسبق أن قاد دي لا فوينتي مباراة لمنتخب إسبانيا ضد ليتوانيا في يونيو 2021 بتصفيات يورو 2020 عندما ضرب فيروس كورونا صفوف الفريق الأول.

وستكون أولى مهمات لافوينتي في تصفيات يورو 2024 بشهر مارس المقبل (2023) بمواجهتي النرويج وأسكتلندا.

وودع منتخب إسبانيا منافسات كأس العالم من الدور ثمن النهائي عقب الخسارة أمام المغرب بركلات الترجيح.

وفشل لا روخا في بلوغ ربع نهائي كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي منذ التتويج باللقب في 2010.

ووجه الاتحاد الإسباني لكرة القدم الشكر إلى إنريكي عن الفترة التي قضاها رفقة المنتخب.

وتولى إنريكي قيادة منتخب إسبانيا في يوليو 2018 قبل أن يرحل في الشهر الحالي عقب أربع سنوات.

وخلال فترة تولي إنريكي قيادة المنتخب ابتعد بصورة مؤقتة منذ مارس 2019 وحتى نوفمبر من العام نفسه ليتولى مساعده روبرت مورينو قيادة الفريق.

وكان ذلك بسبب ظروف أسرية تعرض لها إنريكي عقب وفاة طفلته.

وقاد إنريكي المنتخب الإسباني في 45 مباراة ونجح في تحقيق الفوز في 25 منهم وتعادل 12 مرة بينما خسر 8 مرات.

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