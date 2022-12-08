مؤتمر دانيلو: علينا الحذر من كرواتيا.. والمغرب قدم أداء مزهلا

حذر دانيلو مدافع البرازيل من مواجهة المنتخب الكرواتي ووصفها بالمباراة الصعبة قبل لقاء الفريقين.

ويلعب منتخب البرازيل ضد كرواتيا، غدا الجمعة ضمن ربع نهائي كأس العالم 2022 المقام بقطر.

وقال دانيلو في المؤتمر الصحفي: "تعافيت من الإصابة وأصبحت في حالة جيدة. لا أجد مشكلة في اللعب بمراكز مختلفة. الفريق بشكل عام يتحسن باستمرار فيما يتعلق بالجانب الخططي".

وشدد "علينا أن نكون حذرين في المباراة. أعتقد أن كرواتيا شاركت 6 مرات في كأس العالم ولهم باع طويل في المسابقة".

وأضاف "منتخب كرواتيا لديه لاعبين كبار، منهم لوكا مودريتش على سبيل المثال الذي حظيت بفرصة اللعب معه. أعتقد إنهم يقودمون أداء جيدا ويلعبون بتركيز شديد. علينا أن نكون على أتم الاستعداد".

وبسؤاله عن منتخب المغرب أوضح "المنتخب المغربي قدم أداء مزهلا، لكن تركيزنا منصب على مواجهة كرواتيا وكيفية الوصول إلى الدور المقبل".

وفاز منتخب البرازيل على كوريا الجنوبية بنتيجة 4-1، فيما فازت كرواتيا على اليابان بركلات الترجيح.