الاتحاد الإسباني يعلن رحيل إنريكي عن قيادة المنتخب

الخميس، 08 ديسمبر 2022 - 13:49

كتب : FilGoal

لويس إنريكي - إسبانيا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم رحيل لويس إنريكي المدير الفني عن قيادة المنتخب عقب إخفاق كأس العالم.

وودع منتخب إسبانيا منافسات كأس العالم من الدور ثمن النهائي عقب الخسارة أمام المغرب بركلات الترجيح.

وفشل لا روخا في بلوغ ربع نهائي كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي منذ التتويج باللقب في 2010.

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ووجه الاتحاد الإسباني لكرة القدم الشكر إلى إنريكي عن الفترة التي قضاها رفقة المنتخب.

وتولى إنريكي قيادة منتخب إسبانيا في يوليو 2018 قبل أن يرحل في الشهر الحالي عقب أربع سنوات.

وخلال فترة تولي إنريكي قيادة المنتخب ابتعد بصورة مؤقتة منذ مارس 2019 وحتى نوفمبر من العام نفسه ليتولى مساعده روبرت مورينو قيادة الفريق.

وكان ذلك بسبب ظروف أسرية تعرض لها إنريكي عقب وفاة طفلته.

وقاد إنريكي المنتخب الإسباني في 45 مباراة ونجح في تحقيق الفوز في 25 منهم وتعادل 12 مرة بينما خسر 8 مرات.

وكانت صحيفة سبورت الإسبانية قد كشفت عن ثلاثة مرشحين لتولي مهمة تدريب إسبانيا خلفا لإنريكي.

ويأتي على رأس القائمة كل من روبرت مارتينيز المدير الفني السابق لمنتخب بلجيكا، ومارسيلينو جارسيا الذي رحل عن قيادة أتليتك بلباو في يونيو الماضي، وأخير دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا للشباب.

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