فوت ميركاتو: نايف أكرد لن يلحق بمواجهة البرتغال إلا إذا حدثت معجزة

الخميس، 08 ديسمبر 2022 - 13:33

كتب : FilGoal

نايف أكرد - المغرب

تلقى منتخب المغرب ضربة قوية قبل مواجهة البرتغال المرتقبة في ربع نهائي كأس العالم.

نايف أكرد

النادي : وست هام يونايتد

المغرب

ويعاني نايف أكرد مدافع الفريق من إصابة ستمنعه في الأغلب عن مواجهة البرتغال.

وتعرض أكرد للإصابة خلال مواجهة إسبانيا في ثمن النهائي والتي انتهت بفوز أسود أطلس بركلات الترجيح.

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وكشف موقع فوت ميركاتو عن غياب محتمل لنايف أكرد عن مواجهة البرتغال بسبب تلك الإصابة.

وأشار التقرير إلى أن أكرد لن يلحق بمواجهة البرتغال إلا إذا حدثت معجزة من الطاقم الطبي.

وسيستمر الطاقم الطبي المغربي في محاولاته من أجل تجهيز أكرد لمباراة البرتغال.

ويلعب أسود أطلس أمام البرتغال في تمام الخامسة من مساء السبت.

وشارك أكرد في مباريات المغرب الأربعة في النسخة الحالية من كأس العالم بشكل أساسي.

وحقق المغرب إنجازا تاريخيا كأول منتخب عربي يتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم.

ويسعى أسود أطلس لمواصلة كتابة التاريخ بالتأهل إلى المربع الذهبي في كأس العالم.

وكان منتخب المغرب قد تأهل متصدرا لمجموعته برصيد 7 نقاط من فوزين على بلجيكا وكندا وتعادل أمام كرواتيا.

المغرب كأس العالم نايف أكرد البرتغال
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