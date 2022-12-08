فرينكفاروزي المجري يحدد سعر بيع العيدوني

حدد نادي فرينكفاروزي المجري مطالبه للتخلي عن خدمات عيسى العيدوني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وظهر العيدوني بمستوى مميز خلال مباريات منتخب تونس بمنافسات كأس العالم 2022 المقامة بقطر.

وبحسب موقع "win win" القطري، فإن إدارة فرينكفاروزي اتصالات من جانب عدد من الأندية في أوروبا للاستفسارعن اللاعب، وما إذا كانت هناك نية لبيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح التقرير أن إدارة النادي المجري ترفض التفريط في خدمات العيدوني بمبلغ أقل من 4 ملايين يورو مع وضع نسبة من إعادة بيع اللاعب.

صاحب الـ25 عاما تألق مع منتخب تونس وشارك في كل المباريات ولعب كل الدقائق الممكنة خلال 3 مباريات خاضها منتخب نسور قرطاج في كأس العالم 2022.

وظهر عيسى العيدوني بمستوى رائع خلال المباريات الثلاث وحصل على رجل مباراة تونس والدنمارك.

ويلعب العيدوني ضمن صفوف فرينكفاروزي منذ صيف 2020 ونجح في تحقيق لقبين لبطولة الدوري ولقب لبطولة كأس المجر.

وعلى المستوى الدولي خاض العيدوني 26 مباراة مع منتخب تونس وسجل هدفا في جميع المسابقات.