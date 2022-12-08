مران الأهلي - تأهيل طاهر.. وراحة قبل مواجهة الاتحاد

خاض فريق الأهلي مرانه صباح اليوم الخميس على ملعب التتش استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري.

ويلعب الأهلي أمام الاتحاد السكندري مساء الإثنين المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة.

وكان الأهلي قد حقق العلامة الكاملة بتحقيق الفوز في خمس مباريات متتالية بالدوري لينفرد بصدارة الترتيب.

وعقد مارسيل كولر محاضرة مع اللاعبين للحديث عن كافة الجوانب الفنية والخططية كما عقد جلسة مطولة مع الجهاز المعاون على هامش المران.

ونفذ طاهر محمد طاهر بعض الفقرات ضمن برنامجه التأهيلي الخاص به تحت إشراف الجهاز الطبي.

ويعاني طاهر من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة ومن المتوقع غيابه لمدة قد تصل إلى شهر.

وقرر الجهاز الفني بقيادة كولر منح لاعبي الأهلي راحة غدا الجمعة، على أن يستأنف المران صباح بعد غدا السبت.

وحقق الأهلي فوزه على غزل المحلة بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة السادسة من المسابقة.

وينفرد الأهلي بصدارة الترتيب بـ 15 نقطة بعد تحقيق خمس انتصارات متتالية.