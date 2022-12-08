تايمز: إنجلترا تتمسك بـ ساوثجيت

ذكرت تقارير إنجليزية أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يتمسك ببقاء جاريث ساوثجيت على رأس القيادة الفنية لمنتخب الأسود الثلاثة بعد كأس العالم 2022.

وكان هناك بعض التكهنات التي تشير إلى أن ساوثجيت يرغب في تقديم استقالته عقب مونديال قطر.

غير أن جريدة ذا تايمز أفادت يوم الخميس أن الاتحاد الإنجليزي يريد من ساوثجيت الاستمرار في قيادة المنتخب بغض النظر عن نتيجة مباراة فرنسا في ربع نهائي كأس العالم.

الفائز من إنجلترا وفرنسا سيتأهل إلى المربع الذهبي ويبقى في قطر حتى اليوم الختامي للمونديال، 18 ديسمبر.

ويرتبط ساوثجيت مع منتخب إنجلترا بعقد يمتد حتى بطولة يورو 2024.

البالغ من العمر 52 عاما يقود إنجلترا منذ 6 سنوات.

ويسعى ساوثجيت إلى أن يصبح أول مدرب يقود إنجلترا للظهور في نصف نهائي كأس العالم مرتين متتاليتين بالتغلب على فرنسا حاملة اللقب في ربع النهائي.

وتقام المباراة بين الكبيرين يوم السبت العاشر من ديسمبر الجاري، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد البيت في قطر.

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