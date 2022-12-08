كورييري ديلو سبورت: فيورنتينا يمدد عقد أمرابط.. وليفربول يترقب

اتفق نادي فيورنتينا مع لاعبه الدولي المغربي سفيان أمرابط على تمديد تعاقده بحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية.

وتألق أمرابط في الفوز التاريخي لمنتخب المغرب على نظيره الإسباني بركلات الترجيح في دور الـ16 من كأس العالم.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن نيكولاس بورديسو المدير الرياضي لنادي فيورنتينا التقى بسفيان أمرابط في الدوحة العاصمة القطرية واتفق مع على تمديد تعاقده حتى عام 2027.

ومن المقرر أن يتقاضى سفيان أمرابط في عقده الجديد 3.6 مليون يورو سنويا بعدما كان يتقاضى 1.8 مليون يورو.

ويرتبط أمرابط بعقد مع فيورنتينا ينتهي في صيف 2024 مع وجود خيار التمديد التلقائي لموسم جديد حتى صيف 2025.

ويرغب الفيولا في تأمين موقفه في ظل العروض المغرية التي تلاقها اللاعب عقب تألقه في كأس العالم رفقة منتخب المغرب.

رغبة ليفربول

الصحيفة ذاتها أوضحت في وقت سابق أن ليفربول يستهدف ضم المغربي سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأفاد التقرير بأن معاناة ليفربول من نقص الخيارات في خط الوسط بسبب الإصابات المتكررة دفع إدارة النادي للتفكير في ضم أمرابط.