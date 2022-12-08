في بيان رسمي.. الاتحاد البرتغالي ينفي تهديد رونالدو بالرحيل عن معسكر المنتخب

نفى الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بشكل قاطع ما أثير عن تهديد كريستيانو رونالدو بالرحيل عن معسكر منتخب البرتغال في كأس العالم بسبب جلوسه على دكة البدلاء أمام سويسرا في ثمن النهائي.

كريستيانو رونالدو النادي : لاعب حر البرتغال

وبدأ رونالدو على مقاعد بدلاء منتخب البرتغال أمام سويسرا في ثمن نهائي كأس العالم بالمباراة التي انتهت بفوز البرتغال بستة أهداف مقابل هدف واحد.

وأدعت صحيفة ريكورد البرتغالية أن رونالدو هدد بالرحيل عن معسكر المنتخب بسبب قرار فيرناندو سانتوس باستبعاده من التشكيل الأساسي قبل أن يتراجع عن قراره فيما بعد. (مزيد من التفاصيل)

وكشف الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في بيان رسمي:

"يوضح الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أن كريستيانو رونالدو لم يهدد في أي وقت من الأوقات بمغادرة معسكر المنتخب وذلك بعد تقارير أدعت ذلك صباح اليوم الخميس".

"يصنع كريستيانو رونالدو رقما قياسيا فريدا كل يوم في خدمة المنتخب الوطني والبرتغال ويجب احترامه وأن يشهد له على درجة التزام لا جدال فيها مع الفريق".

"وبالمناسبة، تم إثبات درجة تفاني رونالدو -الأكثر تتويجا مع البرتغال- مرة أخرى في ثمن النهائي عند الفوز على سويسرا".

"اللاعبون والجهاز الفني والاتحاد البرتغالي، الكل متفق وملتزم على أن تكون المشاركة هي الأفضل في تاريخ مشاركات البرتغال بكأس العالم".

ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة المغرب في الخامسة من مساء يوم السبت ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم.

وسجل رونالدو هدفا في النسخة الحالية من كأس العالم وكان ذلك في المباراة الافتتاحية أمام غانا من ركلة جزاء.

وشارك رونالدو في مباريات دور المجموعات الثلاثة بشكل أساسي قبل أن يجلس على دكة بدلاء البرتغال أمام سويسرا في ثمن النهائي.

ونجح جونكالو راموس بديل رونالدو في تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدف رابع في فوز البرتغال على سويسرا.

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