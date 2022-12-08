فيفا يُغرم منتخب كرواتيا

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فرض غرامة مالية على منتخب كرواتيا بسبب سلوك جماهيره خلال كأس العالم 2022.

العقوبة جاءت بسبب سلوك جماهير كرواتيا ضد ميلان بوريان الحارس الكندي ذو الأصول الصربية خلال مباراة الفريقين في مرحلة المجموعات.

وأفاد فيفا في بيان أنه تم تغريم منتخب كرواتيا بـ53 ألف دولار بعد إجراء تحقيق حول سلوك مشجعيه خلال مباراة كندا يوم 27 نوفمبر.

مشجعو كرواتيا هتفوا بإهانات لميلان بوريان ذو الأصول الصربية والذي ولد في كرواتيا قبل أن يهرب منها مع عائلته وهو طفل صغير.

ورفعت الجماهير الكرواتية لافتات مسيئة تجاه الحارس خلال اللقاء.

وضرب منتخب كرواتيا موعدا مع البرازيل في ربع نهائي كأس العالم 2022 المقام في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وتغلب منتخب البرازيل على كوريا الجنوبية بأربعة أهداف دون مقابل.

بينما فاز منتخب كرواتيا على اليابان 3-1 بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل منتخب.

المواجهة هي الخامسة بين المنتخبين تاريخيا، مع ثلاثة انتصارات سابقة للبرازيل وتعادل واحد.

على صعيد كأس العالم، فاز منتخب البرازيل على كرواتيا مرتين في دور المجموعات 2006 بهدف دون رد وفي نفس الدور عم 2014 بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تلعب المباراة يوم 9 ديسمبر الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد المدينة التعليمية.

وتبدأ المباراة في الخامسة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1و2 وقنوات الكأس اكسترا.

الفائز سيلعب مباراة نصف النهائي يوم 13 ديسمبر في التاسعة مساء على استاد لوسيل.

سينتظر وقتها االفائز من هولندا والأرجنتين.

video:1