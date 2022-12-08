فيفا يُغرم منتخب كرواتيا

الخميس، 08 ديسمبر 2022 - 12:13

كتب : FilGoal

احتفالات كرواتيا

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فرض غرامة مالية على منتخب كرواتيا بسبب سلوك جماهيره خلال كأس العالم 2022.

العقوبة جاءت بسبب سلوك جماهير كرواتيا ضد ميلان بوريان الحارس الكندي ذو الأصول الصربية خلال مباراة الفريقين في مرحلة المجموعات.

وأفاد فيفا في بيان أنه تم تغريم منتخب كرواتيا بـ53 ألف دولار بعد إجراء تحقيق حول سلوك مشجعيه خلال مباراة كندا يوم 27 نوفمبر.

أخبار متعلقة:
سترلينج يعود إلى معسكر إنجلترا في كأس العالم "هدد بالرحيل" تفاصيل مثيرة بعد قرار استبعاد رونالدو من التشكيل الأساسي أمام سويسرا مواعيد مباريات الخميس 8 ديسمبر 2022.. أربع مواجهات في الدوري المصري أوناحي يرد على إشادة لويس إنريكي

مشجعو كرواتيا هتفوا بإهانات لميلان بوريان ذو الأصول الصربية والذي ولد في كرواتيا قبل أن يهرب منها مع عائلته وهو طفل صغير.

ورفعت الجماهير الكرواتية لافتات مسيئة تجاه الحارس خلال اللقاء.

وضرب منتخب كرواتيا موعدا مع البرازيل في ربع نهائي كأس العالم 2022 المقام في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وتغلب منتخب البرازيل على كوريا الجنوبية بأربعة أهداف دون مقابل.

بينما فاز منتخب كرواتيا على اليابان 3-1 بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل منتخب.

المواجهة هي الخامسة بين المنتخبين تاريخيا، مع ثلاثة انتصارات سابقة للبرازيل وتعادل واحد.

على صعيد كأس العالم، فاز منتخب البرازيل على كرواتيا مرتين في دور المجموعات 2006 بهدف دون رد وفي نفس الدور عم 2014 بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

Image

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تلعب المباراة يوم 9 ديسمبر الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد المدينة التعليمية.

وتبدأ المباراة في الخامسة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1و2 وقنوات الكأس اكسترا.

Image

الفائز سيلعب مباراة نصف النهائي يوم 13 ديسمبر في التاسعة مساء على استاد لوسيل.

سينتظر وقتها االفائز من هولندا والأرجنتين.

كرواتيا البرازيل كأس العالم 2022 كندا
نرشح لكم
مؤتمر الركراكي: أتمنى غياب رونالدو عن مباراتنا.. والمدرب العربي يستطيع التواجد في أوروبا مؤتمر فيليكس: غياب كريستيانو يبرز مشاركتي؟ لا تفسدوا أجواء المنتخب هل ستيرلنج سيشارك أمام فرنسا؟ ساوثجيت يرد مؤتمر سانتوس: هذه تفاصيل حديثي مع رونالدو بعد معرفته بجلوسه بديلا مؤتمر لوريس ردا على كونه "وتر أكيليس" لفرنسا قبل لقاء إنجلترا مؤتمر ديشامب: مبابي يحدث فارقا حتى عندما لا يكون في أفضل حالته ديلي ستار تكشف عن سبب مغادرة بن وايت معسكر إنجلترا في كأس العالم مدافع البرتغال: المنتخب يلعب كفريق جماعي أكثر بدون رونالدو
أخر الأخبار
مؤتمر الركراكي: أتمنى غياب رونالدو عن مباراتنا.. والمدرب العربي يستطيع التواجد في أوروبا دقيقة | قطر 2022
مؤتمر فيليكس: غياب كريستيانو يبرز مشاركتي؟ لا تفسدوا أجواء المنتخب 17 دقيقة | قطر 2022
هل ستيرلنج سيشارك أمام فرنسا؟ ساوثجيت يرد 47 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر سانتوس: هذه تفاصيل حديثي مع رونالدو بعد معرفته بجلوسه بديلا 48 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر لوريس ردا على كونه "وتر أكيليس" لفرنسا قبل لقاء إنجلترا ساعة | قطر 2022
مؤتمر ديشامب: مبابي يحدث فارقا حتى عندما لا يكون في أفضل حالته ساعة | قطر 2022
كرة يد – الاتحاد المصري يعلن إلغاء بطولة سوبر المحترفين 2 ساعة | كرة يد
النني: لسنا في دبي من أجل عطلة.. نعمل بجد لحين عودة الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم - مواعيد مباريات ثمن النهائي.. القنوات الناقلة 2 مرتضى منصور يعلن رحيل زكريا الوردي عن الزمالك 3 انتهت كرة يد - الأهلي (19)-(20) الزمالك.. الأبيض يحسم المواجهة 4 ماركا: تمت.. رونالدو ينضم إلى النصر السعودي في يناير بعقد أسطوري